Un autre fils de LeBron James envoyé en NBA, sept équipes sur le coup

Bien qu’il ne soit pas éligible pour la Draft de la NBA avant 2026, Bryce James, le plus jeune fils de la star des Lakers LeBron James, est déjà sur les radars de quelques équipes. Pour preuve, des scouts de nombreuses écuries NBA voulaient voir le tout jeune arrière en priorité lors du premier jour du tournoi d’été, qui a démarré lundi dernier. Entre autres, la franchise californienne de son père était présente.

Si dans quelques semaines, Bronny James démarrera sa carrière universitaire avec comme objectif de rejoindre la NBA la saison suivante, son petit frère Bryce lui, est toujours sur les parquets, même en plein été. Les scouts sont d’ailleurs plus attentifs aux performances du garçon de tout juste 16 ans et 196cm qu’à celles de son aîné, parfois décrié du fait de son talent moindre d’après certains observateurs. Le week-end dernier, Bryce James a fait ses débuts lors du tournoi Peach Jam avec l'équipe Strive for Greatness où il a terminé avec 12 points. Et pour cette première rencontre, il n’était pas seul.

Sept équipes sont à l’affut

Lors du principal événement de la semaine dans le monde du basket amateur US, où tous les meilleurs lycéens s’affrontent, Bryce était accompagné de… ses lunettes fétiches à la Kareem Abdul-Jabbar, certes, mais aussi et surtout par sept franchises NBA d’après Krysten Peek de Yahoo Sports . Sympa pour un joueur de seulement 16 ans ! Parmi les écuries présentes, il y avait les Lakers de Papa James ainsi que le Magic, les Cavaliers, les Mavericks, les Knicks, les Suns et les Hawks.

Un bel avenir pour Bryce James ?