NBA : Les Warriors de Steph Curry n'attirent plus

Florian Barré

À l’instar des Los Angeles Lakers de LeBron James, de nombreuses franchises ont recruté à tour de bras depuis le début de l’intersaison. Pour Golden State, ce n’est pas la même histoire. À San Francisco, c’est calme, trop calme. En dehors de l’arrivée de Chris Paul et la prolongation de Draymond Green, on n’a rien à se mettre sous la dent, pas même du côté des agents libres.

Pour le moment, on ne peut pas dire que les Warriors se soient beaucoup renforcés. Draymond Green a vu son contrat être renouvelé de quatre années, Chris Paul a déboulé dans un trade envoyant Jordan Poole aux Wizards, Cory Joseph est arrivé via la Free Agency… et c’est à peu près tout parmi les nouveaux à Golden State. Pourtant, ce n’est pas faute de vouloir densifier un peu le roster du côté des Dubs. Le problème étant que personne ne souhaite venir. Mais pour quelle raison ?

Steve Kerr pose problème aux Warriors

Alors que la rotation intérieure pose problème à San Francisco - on l’a vu face aux Lakers lors des derniers playoffs - Golden State ne parvient quand même pas à attirer des joueurs au contrat léger, autrement dit, des agents libres. En effet, ces derniers semblent depuis quelque temps moins motivés à l’idée de jouer avec Stephen Curry, Klay Thompson et consorts. Le coach Steve Kerr en serait principalement la raison selon certains observateurs du fait de son manque de considération pour les free agents qui cherchent à faire grimper leur cote.

Le cas JaMychal Green

JaMychal Green peut en témoigner. L’intérieur des Warriors n’a pratiquement joué aucun rôle en playoffs et n’avait plus joué aussi peu en saison régulière depuis 2018 (57 matchs avec 14 minutes en moyenne). Pour un rôle player aussi confirmé que lui, ça fait tâche. Si Kerr a toujours été très doué pour développer les jeunes talents et les mettre en valeur, il le fait parfois au détriment de certains vétérans. Alors pour attirer quelques agents libres - comme Bol Bol qui pourrait apporter dans la peinture - il faudra changer de fusil d’épaule rapidement.