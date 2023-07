LeBron James hystérique, la mèche vendue pour son avenir ?

Thomas Bourseau

LeBron James est dans l’élite du basket américain depuis 2003. Alors qu’il se rapproche de la retraite, lui qui fêtera son 39ème anniversaire en décembre, King James semble avoir tout ce qu’il faut pour devenir un entraîneur de renom. C’est du moins ce que le discours d’Iman Shumpert laisse entendre et ce qu’il a démontré sur le rebord du paquet de la Nike Peach Jam.

LeBron James fait preuve d’une longévité impressionnante. Arrivé en NBA en 2003, King James a depuis raflé quatre bagues de champion NBA. Après une défaite en finale de conférence Ouest face aux Denver Nuggets lors de la dernière édition des Play-Offs, James a confié qu’il devait réfléchir quant à la suite de sa carrière alors que son contrat chez les Los Angeles Lakers expirera en juin 2025.

Futur entraîneur comme Steve Kerr ?

Mais quelle suite pour LeBron James ? Se pourrait-il que comme Jason Kidd ou bien Steve Kerr, James prenne la décision de passer de joueur à head coach ? En ce début de mois de juillet, le franchise player des Los Angeles Lakers s’est mué en tant que coach, aux côtés de Rajon Rondo, de l’équipe d’U16 de son fils Bryce au Nike Peach Jam.

LeBron James hystérique en train de coacher l’équipe de son fils

Sur le bord du court de basket, LeBron James a pu être aperçu en train de faire part du plan de jeu à ses jeunes joueurs, de réclamer des Time Out, de donner des directives offensives de shoot, ou encore en train d’argumenter avec le corps arbitral au sujet de décisions ou de pester par rapport à des faits de jeu et de temps par rapport à des désaccords qu’il a pu avoir sur le déroulement du match en question comme l’atteste le montage vidéo ci-dessous.

These highlights of LeBron James coaching at Peach Jam are too funny 😂(via: brentwilson771 TikTok) pic.twitter.com/9BuV1Rq3A9 — Complex Sports (@ComplexSports) July 9, 2023

«On parle de quelqu’un qui connaît le cahier de jeu, qui sait où tout le monde doit se situer sur le terrain»

Coéquipier de LeBron James pendant quatre saisons aux Cleveland Cavaliers, Iman Shumpert a récemment fait un constat incroyable sur l’intelligence basket de LeBron James. « Bron a une caractéristique très particulière, c’est comme s’il avait besoin de partager son savoir sur le basket-ball avec les autres. C’est peut-être son plus grand super-pouvoir, sa capacité de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. On parle de quelqu’un qui connaît le cahier de jeu, qui sait où tout le monde doit se situer sur le terrain. Il y a eu des matchs où on avait un gars en face en feu, mais il disait « je le laisse shooter comme ça parce que dans le corner gauche, il ne tourne qu’à 26% contre 46% en général ».

«Tout ce qu’il vient de dire, tu le vois se dérouler sous tes yeux»