Après Chris Paul, les Warriors sur le point de recruter une autre superstar de la NBA ?

Florian Barré

Les Warriors devront peut-être apporter quelques changements lors de cette intersaison NBA. Si les Dubs ont été la dynastie dominante de l'ère moderne, ce temps pourrait bien être révolu. En effet, avec le départ de Bob Myers, remplacé par Mike Dunleavy Jr au poste de manager général, la franchise californienne a dit au revoir à l’instigateur de la réussite de Golden State. Une réussite qui pourrait se poursuivre avec l’arrivée d’une superstar ?

Sixième de Conférence Ouest la saison passée et éliminée en demi-finale lors des playoffs NBA, la franchise de Golden State a déçu. Tenant du titre, les Warriors avaient vocation à faire beaucoup mieux mais les histoires en interne et une certaine forme de lassitude ont pris le dessus, obligeant le GM Bob Myers à quitter ses fonctions pour respirer et prendre du temps pour lui. Depuis le jeune Jordan Poole a rejoint Washington et a été remplacé par le vétéran Chris Paul, preuve d’une envie de re-gagner le championnat et tout de suite.

Paul George à Golden State ?

Pour aller dans ce sens, le site américain NBA Analysis Network a confié qu’un autre joueur confirmé de la ligue pourrait rejoindre les Dubs. Les Warriors, ne pouvant pas assurer le développement de tous leurs jeunes joueurs, étudieraient un trade pour récupérer Paul George des Clippers. En échange, la franchise de Los Angeles pourrait recevoir Andrew Wiggins, Gary Payton III, Jonathan Kuminga, Moses Moody, ainsi que deux premiers tours de draft.

Un trade gagnant/gagnant ?

Si l’idée de ce trade paraît somme toute intéressante pour les Warriors, possédés par cette envie de reprendre le trône qu’ils ont laissé aux Denver Nuggets, elle devrait aussi l’être pour les Clippers. Trent Redden, le nouveau GM de la franchise, aura sans doute du mal à se séparer de l’une de ses superstars mais force est de constater que l’association avec Kawhi Leonard n’a malheureusement pas porté ses fruits en NBA, du fait des blessures récurrentes du duo… C’est donc peut-être l’heure pour le front office de dire au revoir à Paul George, au risque qu’il s’épanouisse chez les voisins de San Francisco, et de reconstruire un bon roster dans des finances plus saines.