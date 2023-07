NBA : Wembanyama prend une première décision radicale

Florian Barré

Ces derniers jours, Victor Wembanyama a fait parler de lui. Le prodige français a en effet fait ses premiers pas sur les parquets américains, plus précisément en Summer League. Après sa belle performance face aux Blazers, pour son deuxième et probable dernier match dans la compétition, Wemby a assuré qu’il souhaitait faire un break et se concentrer simplement sur le basket.

Sans cesse alpagué au sujet de son intégration aux États-Unis et ses débuts en NBA qui approchent, Victor Wembanyama a ressenti le besoin de faire une pause. S'adressant aux journalistes après le match contre Portland ce dimanche, Wembanyama a admis qu'il cherchait à rester discret pendant la majeure partie du reste de l'intersaison après avoir vécu plusieurs semaines mouvementées, alimentées par les médias depuis la Draft, voire la Loterie.

Wembanyama : « Je suis content que ce soit fini »

Le Français de 226cm de haut veut donc se retrouver esseulé quelque temps, accompagné par sa franchise et ce, pour préparer au mieux son intégration dans la Grande Ligue. Plus de plateaux TV, plus d’interviews, plus de sorties médiatiques quelles qu’elles soient, Wemby a besoin de calme : « Le mois dernier, je pense que le basket n’a même pas représenté 50% de ce qu’on me demandait, a déclaré Victor Wembanyama. Je ne peux pas le supporter. Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que ce soit fini, honnêtement. Je veux juste m’entraîner, faire de la muscu… Je sais que tous les premiers choix de Draft en passent par là, et je sais que ça fera de moi un meilleur joueur plus tard. »

Prochain rendez-vous en NBA pour Wemby ?