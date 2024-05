Un joueur des Bucks suspendu par la NBA pour avoir volontairement jeté un ballon dans la figure d’un fan

Florian Barré

La NBA a annoncé la nouvelle. Le meneur des Milwaukee Bucks, Patrick Beverley, a été suspendu pour quatre matchs sans salaire pour avoir lancé un ballon de basket à plusieurs reprises sur des fans et pour avoir entretenu une interaction inappropriée avec la journaliste d'ESPN Malinda Adams. Les faits se sont passés pendant et après l’élimination de Milwaukee contre les Indiana Pacers la semaine dernière.

Lors du Game 6, clôturant la série entre les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers, Patrick Beverley a pété les plombs à plusieurs reprises. Alors qu’il était sur le banc, il a d’abord balancé un premier ballon de basket dans la tête d’une fan adverse, qui ne semblait pas embêter qui que ce soit. Faisant mine de ne pas avoir fait exprès, il a récupéré ce même ballon avant de le renvoyer encore plus fort sur un autre fan. Dès lors, une petite dispute a éclaté, n’entraînant pas l’expulsion de Beverley pour autant.

« Je serai meilleur »

Expliquant qu’il avait réagi de cette manière à cause de propos tenus par les fans en question, Patrick Beverley s’est malgré tout excusé publiquement : « C'est une situation malheureuse qui n'aurait jamais dû arriver. Ce que j'ai fait était mauvais et cela n'aurait jamais dû arriver. Je dois être meilleur et je serai meilleur. » a-t-il déclaré sur son podcast. Par ailleurs, la deuxième faute de Beverley ce soir-là est intervenue au sujet de son podcast. En effet, ce dernier a refusé de répondre aux questions d’une journaliste d’ ESPN lors d’une mêlée médiatique après le match. La raison : elle a avoué ne pas être abonnée à son podcast.

