Wembanyama : L’incroyable prédiction sur son avenir en NBA

Sur le point de fêter ses 21 ans, Victor Wembanyama s’apprête également à franchir un cap symbolique en NBA, celui des 100 rencontres. Dans sa deuxième saison, le crack français des Spurs continue toujours autant d’impressionner à chacune de ses apparitions, battant même régulièrement des records de précocité. C’est ainsi qu’on prédit un avenir en or à Wembanyama de l’autre côté de l’Atlantique.

Véritable ovni du basket moderne, Victor Wembanyama était très attendu de l’autre côté de l’Atlantique pour ses débuts en NBA. Drafté en premier par les San Antonio Spurs en 2023, le Français ne déçoit clairement pas. Bien au contraire. A bientôt 21 ans, Wemby affiche déjà des statistiques impressionnantes, ce qui pourrait même lui valoir une sélection au All Star Game pour sa deuxième année en NBA. Et ce n’est que le début pour celui qui marche dans les pas de Tony Parker dans le Texas. En effet, Wembanyama devrait régaler encore plusieurs années en NBA et pourquoi pas devenir l’un des plus grands de l’histoire de son sport.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

« Victor va être le meilleur joueur du monde pendant les 15 prochaines années »

Spécialiste de la NBA pour Canal+, George Eddy a livré son regard sur les performances de Victor Wembanyama et son avenir au sein de la ligue. Lui promettant un avenir radieux, il a alors assuré au Parisien : « Victor va être le meilleur joueur du monde pendant les 15 prochaines années et on a de la chance qu’il soit français. L’histoire est en marche. Un joueur aussi fort en défense et en attaque, capable de contrer d’un côté et de marquer un 3 points de l’autre : on n’a jamais vu ça. Je m’attendais à de très grandes choses de ses débuts en NBA, mais ce qu’il a fait va au-delà de mes attentes ».

« Wembanyama sera dans le top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire »

En NBA depuis un peu plus d’un an seulement, Victor Wembanyama est déjà comparé aux plus grandes légendes du basket. A ce propos, George Eddy a expliqué : « Il se situe dans la lignée des plus grands. Wilt Chamberlain était à plus de 50 points par match en moyenne dès sa troisième saison. Bill Russell a révolutionné le jeu par sa défense, a été champion lors de sa première année, mais il a commencé plus tard, à 22 ans. Michael Jordan a été le meilleur marqueur de la Ligue dès son troisième exercice. Mais si on doit comparer Victor à quelqu’un, c’est à Kareem Abdul-Jabbar. On s’est rendu compte assez jeune qu’Abdul-Jabbar était un joueur assez unique. Victor en est la version 2020 ».

Enfin, il a ensuite conclu sur le phénomène français des Spurs : « Ce que fait Victor est impressionnant parce qu’il n’y a jamais eu autant de très grands joueurs en NBA. La concurrence est beaucoup plus rude aujourd’hui parce que la Ligue s’est ouverte aux étrangers. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et d’autres rendent la compétition encore plus difficile. La NBA n’a jamais été aussi puissante. Dans les années 1970, le basket n’était même pas le sport majeur aux États-Unis. Wembanyama sera dans le top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire ».