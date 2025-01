NBA : Après Mbappé, Booba s’attaque à une légende «éclatée dans le mur» !

Thomas Bourseau

Une chose est sûre à présent : Kylian Mbappé ne dispose pas d’une place de privilégié dans le coeur de Booba. Au contraire. Le rappeur ne cesse de lui jeter des piques ces derniers mois et a récemment lâché ses vérités sur la genèse de son problème avec Mbappé pour CKO. Il en a profité pour régler ses comptes envers une autre grande figure du sport tricolore et star de NBA : Tony Parker.

Kylian Mbappé en prend pour son grade depuis le début de l’année 2024. A la sortie de son album Ad vitam aeternam le 9 février dernier, Booba avait une première fois égratigné la nouvelle star du Real Madrid dans le son intitulé Abidal en featuring avec Sicario. « Ils sont surcotés de fou, comme Kylian ». En reprise de notre article publié dans la foulée, l’auteur de 92i Veyron en remettait une couche en affirmant ceci au sujet de l’attaquant qui évoluait encore au PSG à l’époque. « C’est pas un clash, t’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système, zéro LDC (Ligue des champions), zéro prise de position. ».

«Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous»

Dernièrement invité dans l’émission CKO, Booba a expliqué le fond de son problème envers Kylian Mbappé. Selon le rappeur, le champion du monde tricolore qui a grandi à Bondy n’est pas la figure de proue de la banlieue qu’il devrait être. « Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible ».

«Est-ce que Tony Parker était sérieux avec le rap ? Il était sérieux»

Kylian Mbappé est déjà un grand nom du sport français de par son titre de champion du monde et ses services rendus à l’équipe de France depuis ses débuts en sélection en mars 2017. Pendant CKO, Booba ne s’en est pas uniquement pris à Mbappé. Le rappeur a aussi eu des mots forts envers Tony Parker, légende de NBA aux quatre titres de champion avec les San Antonio Spurs en 2003, 2005, 2007 et 2014. Pour remettre dans le contexte, Booba avait effectué deux collaborations avec le meneur de jeu des Spurs, à savoir Top of the Game et Bienvenue dans le Texas.

« Moi, je suis un kiffeur, j'y suis allé parce qu'il y avait Fabolous, la NBA, les Spurs... C'étaient des barres avec Tony Parker et la TP Family. Eva Longoria, elle me kiffait, elle a appelé son chien Booba. Est-ce que Tony Parker était sérieux avec le rap ? Il était sérieux, frère. A l'époque j'enregistrais avec Kore et c'est lui qui avait pris cette banane en main ».

«Je savais très bien que c'était une grosse guez-mer»

Cependant, Booba savait pertinemment que Tony Parker n’était à son sens pas légitime au vu de son niveau et n’a pas hésité à lâcher une grosse punchline à ce sujet face à Baloo et Chris pour CKO.

« Moi, ça me faisait golri de faire un clip avec Fabolous. A l'époque c'était un top 5 artistes, dans la dégaine, dans tout... Je me retrouve à San Antonio avec Tim Duncan, un clip avec Fabolous... Je savais très bien que c'était une grosse guez-mer. Tony Parker, frerot, il est éclaté dans le mur. En dehors du basket, il sert à rien pour la culture. [...] Joueur de ouf, mais faut connaître sa place ».