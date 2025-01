NBA : «Le meilleur du monde», il annonce du lourd pour Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont obtenu un succès crucial face aux Nuggets de Denver. Face à un Nikola Jokic déchaîné, le prodige français a sorti une prestation de grande classe. Pour George Eddy, Wembanyama est destiné à devenir le meilleur joueur du monde à l’avenir.

Sensationnel. Cette nuit, Victor Wembanyama a réalisé l’une de ses plus belles performances de la saison face au triple MVP Nikola Jokic et les Nuggets de Denver. Une victoire à la clé pour les Spurs de San Antonio (110-113), bien aidés par leur star française, auteur de 35 points, de 2 contres, 4 passes décisives, et surtout de 18 rebonds. Tournant à quasiment 26 points de moyenne cette saison, Wemby n’en finit plus d’impressionner.

« Je n’ai jamais rien vu de tel »

Récemment, c’est son coéquipier Chris Paul qui n’a pas manqué de saluer le talent phénoménal du Français, qui vient de passer la barre des 100 matchs en NBA. « Je ne peux pas dire à quel point il est mature, son jeu, sa mentalité, à quel point il a envie de devenir meilleur. Je crois que tout le monde oublie qu’il s’agit seulement de sa seconde saison. Il rend le jeu tellement facile. Je suis déjà arrivé à un point où je le prends pour acquis parfois, avec ses contres, sa défense, tout ça. Je n’ai jamais rien vu de tel, notamment en défense », a ainsi lâché CP3 à propos de Victor Wembanyama.

« Victor va être le meilleur joueur du monde pendant les 15 prochaines année »

Voix historique du basket français, George Eddy s’est également lâché sur le numéro un de la draft 2023 : « Victor va être le meilleur joueur du monde pendant les 15 prochaines années et on a de la chance qu’il soit Français. L’histoire est en marche. Un joueur aussi fort en défense et en attaque, capable de contrer d’un côté et de marquer un 3 points de l’autre : on n’a jamais vu ça. Je m’attendais à de très grandes choses de ses débuts en NBA, mais ce qu’il a fait va au-delà de mes attentes », a confié ce dernier au Parisien.