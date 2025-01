NBA : LeBron James a trouvé son successeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Lakers de Los Angeles se sont imposés face aux Trail Blazers de Portland (114-106), grâce notamment à un LeBron James de gala (38 pts, 3 reb, 8pd). Le King, désormais âgé de 40 ans, a notamment égalé un vieux record de Michael Jordan, mais a surtout affirmé qu’au sein de la franchise californienne, l’option numéro une se nommait Anthony Davis.

« Nous voulons qu’il soit agressif, prêt à tirer à trois-points, autant que nous qu’il le soit pour pénétrer et attaquer le cercle. Il est tout simplement fantastique. Plusieurs possessions semblaient vouées à l’échec mais il nous en a sorti. C’est juste une nouvelle sortie à 38 points pour lui. » Clairement, le coach des Lakers de Los Angeles, J.J Redick, ne manque pas de superlatif au moment d’évoquer la prestation de LeBron James face aux Trail Blazers de Portland la nuit dernière. Auteur de 38 points, 3 rebonds, et de 8 passes décisives, « King James » continue d’impressionner.

LeBron James égale Michael Jordan...

Alors qu’il vient de fêter récemment ses 40 ans, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a un peu plus écrit sa légende en cette nuit de jeudi à vendredi. Et pour cause, avec un 562ème match à plus de 30 points réalisé en carrière, LeBron James a égalé le record jusque-là détenu par un certain Michael Jordan. « Je ne joue pas pour ces records. Mais quand vous êtes chauds, vous voulez rester sur cette lancée en continuant de prendre les bons tirs et ne pas sortir de cette dynamique », a déclaré LBJ à ce propos après la rencontre.

...Et salue Anthony Davis

En l’absence d’Anthony Davis, LeBron James régale. Pour autant, le numéro 23 n’en oublie pas son partenaire, qui selon lui est désormais le grand patron de l’attaque des Lakers : « Anthony Davis est notre option numéro un et deux en attaque, donc quand il est absent, nous devons tous élever notre niveau de jeu, moi le premier ».