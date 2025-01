Mbappé : Les Jeux Olympiques l’ont plombé en France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le JDD a sorti son classement des personnalités préférées des Français. Pour trouver trace de Kylian Mbappé, il faut descendre à la 36ème place, le joueur du Real Madrid, se classant derrière d’autres sportifs Français. Mais comment expliquer une telle dégringolade ? Teddy Riner a la réponse : les Jeux Olympiques.

La cote de popularité de Kylian Mbappé dégringole en France. Le classement des personnalités préférées des Français publié par le JDD le confirme. En effet, le joueur du Real Madrid arrive 36ème. Et devant Mbappé, on retrouve Antoine Griezmann, mais surtout les athlètes qui ont réussi aux Jeux Olympiques : Teddy Riner (3ème), Léon Marchand (5ème), Antoine Dupont (8ème), les frères Lebrun (31ème)

« Les Jeux sont plus forts que tout »

Pour le Journal Du Dimanche, Teddy Riner a été interrogé sur le fait d’arriver devant des footballeurs comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. « Pas surpris », le judoka français a alors expliqué : « Je ne suis pas surpris. Ce n’est pas parce que le foot a une plus grande visibilité que les joueurs sont forcément tous populaires. C’est la preuve que les Jeux sont plus forts que tout, qu’ils restent le plus bel événement sportif au monde ».

« Une meilleure place l’an prochain »

Teddy Riner a ensuite ajouté : « Ces joueurs reprendront sans doute naturellement une meilleure place l’an prochain. Ce qui fait la différence dans ce type de classement, il me semble, va bien au-delà des exploits sportifs. C’est ce que l’on incarne, ce que l’on apporte, ce que l’on fait passer comme message et les valeurs que l’on véhicule ».