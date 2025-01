Kylian Mbappé : Une incroyable prédiction révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans et malgré quelques difficultés rencontrées ces derniers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. Cela fait maintenant plusieurs saisons que le Français s’est invité à la table des plus grands et ce dès son plus jeune âge. C’est très jeune que Mbappé s’est révélé au plus haut niveau. Une explosion que Jirès Kembo Ekoko avait même prédit quelques années auparavant encore.

Kylian Mbappé est un monstre de précocité. Alors que le joueur du Real Madrid est aujourd’hui âgé de 26 ans, tout avait commencé pour lui à 16 ans chez les professionnels. Le talent du désormais capitaine de l’équipe de France avait alors convaincu l’AS Monaco de le lancer dans le grand bain et malgré son âge de l’époque, Mbappé avait crevé l’écran. Mais même avant ses débuts chez les pros, le phénomène était déjà connu par les connaisseurs du milieu. Cela faisait un moment que le talent de Kylian Mbappé avait été repéré. Considéré comme le grand frère du Madrilène, Jirès Kembo Ekoko n’avait d’ailleurs aucun doute sur cette trajectoire dès le début.

La saga Mbappé continue ! Une surprise pourrait bien tout changer dans son avenir. 🔍

➡️ https://t.co/6F0q7rxpgX pic.twitter.com/OLa2fqwgnX — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« Jirès nous disait que son frère allait être un grand joueur »

Formé à Rennes, Jacques Faty a notamment évolué aux côtés de Jirès Kembo Ekoko au sein du club breton. C’est notamment comme ça qu’il a connu Kylian Mbappé, considéré comme son petit frère. Pour Arena, Faty s’est alors rappelé de ses rencontrées avec Mbappé à Rennes et de la promesse de Jirès Kembo Ekoko concernant la carrière de ce dernier : « J’ai côtoyé le petit Mbappé à l’époque ? Bien sûr, on le voyait souvent à l’époque avec son père. Kylian venait souvent, dès fois avec son ballon. Il était petit. Et puis Jirès nous disait que son frère allait être un grand joueur ».

« C’est lui le futur »

« Il le disait : « Mon petit frère, c’est lui le futur ». Jirès était convaincu de cela. Et je pense que Kylian lui doit beaucoup à Jirès. Dans ses crochets, je revois Jirès. Ça a été une référence, indéniablement. Il a même copié Jirès dans certains dribbles. Et c’est bien, Kylian n’a pas été stupide, il a analysé, il a vu, il a répété », a poursuivi Jacques Faty. Jirès Kembo Ekoko ne se sera donc pas trompé à propos de Kylian Mbappé.