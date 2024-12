L'annonce de Cristiano Ronaldo qui va faire jubiler Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’évolue plus en Espagne depuis un moment déjà mais même depuis l’Arabie saoudite, il ne cesse de suivre les péripéties de son ancien club. Le Portugais est conscient des difficultés du club espagnol depuis le début de la saison mais malgré tout il a fait une grande prédiction sur les chances du Real Madrid en Ligue des champions. Pour rappel, les Merengue pointent actuellement à la 20ème place du classement de cette première phase.

Invité à s’exprimer en marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards vendredi, Cristiano Ronaldo a par exemple dégommé la Ligue 1 en révélant que le niveau est très bas. L’attaquant de 39 ans garde aussi un œil avisé sur l’actualité footballistique en Europe et il n’a pas hésité à faire passer un gros message au Real Madrid, son ancien club. Pour lui, une 16ème couronne en Ligue des champions est plus qu’envisageable cette saison.

Un état des lieux incertain

Cette saison, la Ligue des champions a changé de formule, ce qui a donné lieu à de grosses surprises dans les résultats pour le moment. Il est donc difficile d’imaginer la suite des événements même si Cristiano Ronaldo a fait une grosse prédiction. « En football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les équipes ont leurs moments. Manchester City traverse actuellement une période difficile, mais je suis sûr à 100 % qu’ils reviendront. Guardiola est un entraîneur très intelligent et il saura d’où vient le problème. C’est la même chose pour le Real Madrid, ils ont dit que c’était une mauvaise saison et ils sont là » débute-t-il.

Le Real prêt à soulever un nouveau trophée ?

« Si je devais parier sur le vainqueur de la Ligue des Champions cette année, je parierais sur Madrid. Le Bernabéu est différent et les équipes ont peur lorsqu’elles y jouent. C’est un fait » assure Cristiano Ronaldo. Une chose est sûre : cette sortie devrait ravir Kylian Mbappé, qui rêve de gagner la Ligue des champions.