Cristiano Ronaldo part au clash, il reçoit une réponse qui va le rendre fou !

Jean de Teyssière

Lauréat du trophée du meilleur joueur du Moyen-Orient et celui de meilleur buteur de tous les temps, Cristiano Ronaldo a pris la parole et a attaqué frontalement la Ligue 1, estimant que ce championnat n’arrive pas à la cheville de celui d’Arabie saoudite, puisque ce dernier se dispute parfois sous fortes chaleurs. Le compte officiel de la Ligue 1 a répondu à Cristiano Ronaldo, ce qui devrait une fois de plus alimenter leur rivalité.

Durant plus de dix saisons, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont affrontés sur les terrains du monde entier avec à chaque fois le même but : être meilleur que l’autre. A ce petit jeu-là, si l’on prend uniquement les trophées, Lionel Messi a gagné puisqu’il a notamment remporté la Coupe du monde 2022. Mais statistiquement parlant, CR7 a prouvé qu’il était le plus grand buteur de l’histoire. Le débat fait toujours rage et il a encore resurgit.

«La France n’a que le PSG»

Suite à sa victoire lors des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo est parti au clash avec le championnat de France de Ligue 1 : « Le développement est énorme en Arabie Saoudite. Le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter sur 38, 39, 40 degrés et vous verrez. La France n’a que le PSG. Les autres sont finis. »

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

«Leo Messi joue par 38 degrés»

Une attaque à laquelle a répondu le compte officiel de la Ligue 1. La version espagnole a publié une photo de Lionel Messi embrassant la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la légende suivante : « Leo Messi joue par 38 degrés. » Cristiano Ronaldo pourra répondre qu’en décembre, il faisait plutôt entre 15 et 20°C.