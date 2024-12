OM : Scandale pour ce joueur, son ex-femme dénonce des agressions !

Alexis Brunet

À l’été 2022, l’OM avait déboursé 10M€ pour s’offrir Luis Suarez, en provenance de Grenade. L’attaquant n’est pas resté dans les mémoires, car il a quitté le club phocéen seulement six mois plus tard. Mais voilà qu’aujourd’hui le joueur de 27 ans fait reparler de lui et pas pour de bonnes raisons. En effet, ce dernier est accusé d’agression par son ex-femme.

Par le passé, l’OM s’est souvent trompé sur le marché des transferts et l’exemple de Luis Suarez est particulièrement parlant. En juillet 2022, le Colombien avait débarqué à Marseille contre un chèque de 10M€, en provenance de Grenade. Son aventure phocéenne n’a pas duré longtemps, car l’attaquant est reparti en Liga seulement six mois plus tard après une dizaine de matches.

Luis Suarez est accusé d’agression par son ex-femme

Aujourd’hui Luis Suarez est donc loin de l’OM, mais il fait de nouveau parler de lui et pas pour des bonnes raisons. D’après le média IDEAL, le Colombien est accusé d’agression par son ex-femme pendant les cinq années qu’aura durées leur mariage. Les faits se seraient donc en partie déroulés lorsque l’attaquant évoluait à Marseille.

Luis Suarez aurait eu des accès de colère

D’après les témoignages de son ex-femme, Luis Suarez lui aurait fait vivre un véritable enfer. L’ancien joueur de l’OM aurait eu de nombreux accès de colère au cours desquels il lui aurait lancé des objets, mais il l'aurait également soumise à un contrôle constant, l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles et il l'aurait enfermée dans la maison lorsqu'il partait à l'entraînement. Le Colombien a été arrêté, mais il a par la suite été libéré sans caution, en attendant son futur procès.