Mercato : L’OM déjà prévenu du prochain départ de son entraîneur !

Au cours des derniers jours, il était question d’un possible départ de Jean-Pierre Papin du poste d’entraîneur de la réserve de l’OM. Le Ballon d’Or était notamment annoncé comme la priorité du club de Martigues. Après réflexion, Papin aurait finalement décliné la proposition, mais voilà qu’un départ de l’OM pourrait n’être que partie remise.

Après avoir remercié Thierry Laurey, Martigues se cherche un nouvel entraîneur. La lanterne rouge de Ligue 2 regardait alors du côté de l’OM et de la réserve du club phocéen. Jean-Pierre Papin en est aujourd’hui à la tête et il lui était donc proposé de retrouver les commandes d’un club professionnel. On annonçait alors JPP proche de Martigues… jusqu’à ce samedi.

Papin refuse Martigues

La Provence a annoncé un dénouement tonitruant à propos de Jean-Pierre Papin et d’une arrivée à Martigues. Alors que l’entraîneur de la réserve de l’OM semblait initialement tenté par l’idée de diriger le club de Ligue 2, il se serait finalement refroidi. Les derniers résultats de Martigues auraient d’ailleurs confirmé Papin dans cette décision.

Un départ de l’OM seulement reporté ?

A 61 ans, JPP devrait donc terminer la saison à la tête de la réserve de l’OM. Avant de faire bel et bien ses valises ? Le départ pourrait finalement intervenir l’été prochain pour l’ancien Ballon d’Or. Ayant notamment entraîné Strasbourg ou encore le RC Lens, Jean-Pierre Papin aurait toujours l’envie d’entraîner une équipe professionnelle selon LaTribuneOlympienne, ce qui n’est pas le cas actuellement à Marseille.