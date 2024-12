Mercato - RC Lens : Transfert imminent avec le FC Nantes ?

Arnaud De Kanel

Gros changement en approche pour le RC Lens. Les Sang et Or sont sur le point de perdre leur capitaine Brice Samba, à un pas du Stade Rennais, et ils ne semble pas prêts à octroyer leur confiance à Hervé Koffi. Pour remplacer l'international tricolore, le club artésien se serait renseigné sur Alban Lafont, le portier du FC Nantes.

En difficulté depuis le début de la saison, le Stade Rennais compte profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Samedi, les dossiers menants à Seko Fofana et Brice Samba se sont accélérés à tel point que le portier du RC Lens devrait signer en faveur du club breton dans les prochaines heures.

Qui pour remplacer Samba ?

C'est un énorme coup de tonnerre qui s'apprête à frapper le RC Lens. Will Still va perdre son capitaine et gardien titulaire en beau milieu de saison. Si le club artésien peut compter sur Hervé Koffi, L'Equipe indique que le portier burkinabé ne devrait pas bénéficier de la confiance de ses dirigeants pour succéder à Samba. Une piste serait donc explorée en Ligue 1.

Lafont à Lens ?

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Alban Lafont pourrait devenir le prochain gardien du RC Lens. Alors que le FC Nantes cherche à s'en débarrasser, Lafont pourrait s'offrir un joli rebond dans l'Artois. Le portier nantais possède le même agent que Brice Samba, un détail très important dans ce dossier.