Mercato - OM : Énorme coup de théâtre pour un Ballon d’Or !

Entraîneur de la réserve de l’OM depuis un peu plus d’un an, Jean-Pierre Papin ambitionne de retrouver un banc dans une équipe professionnelle à l’avenir. En ce sens, le Ballon d’Or 1991 était annoncé proche de rejoindre le FC Martigues, mais a finalement décliné la proposition de la lanterne rouge de Ligue 2.

Revenu à l’OM en novembre 2022 dans un rôle de conseiller, Jean-Pierre Papin a pris les rênes de l’équipe réserve un an plus tard. Mais l’objectif de l’ancien attaquant marseillais est de se rasseoir sur le banc d’une équipe professionnelle à l’avenir et a alors eu l’opportunité de rejoindre le FC Martigues.

Papin ne sera pas le nouvel entraîneur de Martigues

Lanterne rouge de Ligue 2, le FCM s’est séparé de Thierry Laurey mi-décembre et aurait bien aimé faire de Jean-Pierre Papin son nouvel entraîneur. Ce dernier était même annoncé très proche de s’engager avec le FC Martigues, mais d’après les informations de La Provence, ce dossier a connu un retournement de situation.

Papin va finir la saison à l’OM

En effet, Jean-Pierre Papin a finalement refusé la proposition du pensionnaire de Ligue 2 ce vendredi soir. Le Ballon d’Or 1991 a sûrement été échaudé par les derniers résultats du FC Martigues, battu par Bourgoin-Jallieu (N2, 4-1) en 32es de finale de la Coupe de France. Sauf nouveau retournement de situation, Jean-Pierre Papin devrait donc rester l’entraîneur de la réserve de l’OM au moins jusqu’à la fin de la saison.