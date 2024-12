Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Achraf Hakimi incarne le renouveau du Paris Saint-Germain. Sous la direction de Luis Enrique, l’international marocain s'est imposé comme un pilier du club, totalisant le plus de temps de jeu cette saison, et voit son avenir assuré dans la capitale avec une prolongation de contrat jusqu'en juin 2029. Il ne manque plus que l’officialisation comme le confirme le quotidien AS.

C’est le symbole de ce nouveau PSG. Arrivé à l’été 2021 aux côtés de Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, Achraf Hakimi est devenu l’un des leaders du club de la capitale sous Luis Enrique, qui l’a utilisé à 21 reprises cette saison, faisant de lui le joueur avec le plus de temps de jeu à Paris jusqu’à présent. A 26 ans, l’avenir du Marocain s’écrit au PSG, avec une prolongation de contrat à la clé.

Luis Enrique a des ambitions pour 2025 ! 🚀 Un grand nom en vue pour dynamiser le PSG, préparez-vous à du spectacle !

Hakimi s’est entendu avec le PSG

Si l’officialisation tarde à tomber, le PSG a d’ores et déjà sécurisé le futur d’Achraf Hakimi, qui a signé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029 comme l’annonçait dernièrement Le Parisien. Ce vendredi, le quotidien AS confirme que tout est réglé dans ce dossier.

Le nouveau statut du Marocain

Le média espagnol a bien compris le rôle du latéral droit dans l’équipe parisienne, affirmant qu’il n’y a « actuellement aucun joueur au PSG qui incarne le nouveau projet comme Achraf Hakimi », tout en soulignant le rôle clé de Luis Enrique dans le renouveau du Marocain, critiqué parfois pour son irrégularité ces dernières années.