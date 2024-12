PSG : Transfert inespéré, c'est imminent ?

Alexis Brunet

Le PSG compte bien faire des affaires lors du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens veulent recruter, mais surtout vendre. Le club de la capitale souhaite notamment se séparer de Milan Skriniar, qui est dans une impasse chez le champion de France. Son départ pourrait d’ailleurs être bouclé d’ici le 2 janvier. Galatasaray ainsi que plusieurs formations italiennes seraient très intéressées.

Cette saison, le PSG peut notamment s’appuyer sur une charnière centrale très efficace. Marquinhos semble avoir retrouvé son niveau d’antan et pour l’accompagner, les dirigeants parisiens ont décidé de miser l’été dernier sur Willian Pacho. Ce dernier est arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort et il a rapidement mis tout le monde d’accord. L’Équatorien sait se faire respecter grâce à sa puissance physique et il a ainsi fait souffrir bien des attaquants de Ligue 1.

Milan Skriniar est dans une impasse au PSG

L’avènement de la charnière Marquinhos-Pacho n’a donc pas du tout fait les affaires de Milan Skriniar. Le Slovaque est cruellement en manque de temps de jeu au PSG, car Luis Enrique ne lui fait pas confiance. Depuis le début de la saison, il n’a pris part qu’à cinq rencontres de Ligue 1, pour un total de 381 minutes. Des statistiques loin d’être fameuses qui poussent donc le joueur de 29 ans à imaginer un avenir loin de Paris, et cela dès le mercato hivernal.

Skriniar pourrait rapidement être fixé pour son avenir

Milan Skriniar est donc sur le départ du PSG et son cas pourrait rapidement être réglé. D’après les informations du Parisien, des avancées concrètes dans ce dossier pourraient intervenir avant le 2 janvier, date de la reprise du groupe de Luis Enrique. Reste à voir quel club pourrait accueillir le joueur de 29 ans. Aux dernières nouvelles, c’est Galatasaray qui était proche de trouver un accord pour l’accueillir, mais rien n’est encore fait. D’ailleurs, le Slovaque pourrait également revenir en Italie, car la Juventus de Turin, mais aussi Naples, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, sont intéressés par le Parisien.