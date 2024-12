Le PSG reçoit une réponse cash pour son mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur issu du centre de formation du PSG, Christopher Nkunku évolue désormais à Chelsea depuis 2023. Le Français de 27 ans manque pourtant de temps de jeu et peine à exister dans l'équipe anglaise et son avenir est en discussion. Le PSG serait prêt à l'accueillir dès cet hiver puisque la situation de l'attaquant ne le satisfait pas. Mais Chelsea ne semble pas vouloir lâcher l'affaire pour autant.

L'effectif parisien pourrait changer au cours de l'hiver. Alors que Randal Kolo Muani ne satisfait plus ses dirigeants et pourrait prendre la porte, l'attaquant pourrait être remplacé par un coéquipier en Equipe de France : Christopher Nkunku. Le PSG serait intéressé pour faire revenir son ancien joueur même si Chelsea n'a pas les mêmes plans. D'ailleurs l'entraîneur Enzo Maresca a tenu à faire passer un message.

« Nous voulons le garder ici »

Mécontent du manque de temps de jeu à Chelsea cette saison puisqu'il n'a été titulaire qu'à deux reprises en Premier League, Christopher Nkunku perd patience et veut quitter le club anglais dès cet hiver. L'international français est pourtant sous contrat jusqu'en 2029. « Nous aimons Christo et nous le voulons ici. Il y aura toujours des joueurs qui ne seront pas contents et d’autres qui demanderont à partir en janvier. Je ne sais pas si ce sera le cas de Christo ou d’un autre joueur. Nous voulons les garder ici » assure Enzo Maresca, nouvel entraîneur des Blues depuis l'été dernier.

Le PSG bien dans la course

Prêt à rejoindre un nouveau club cet hiver, Christopher Nkunku pourrait bien retourner là où tout a commencé pour lui au PSG. Le joueur de 27 ans avait quitté la capitale en 2019 en direction du RB Leipzig. Le PSG est en tout cas bien dans la course pour tenter de recruter le Français, même si le FC Barcelone se place également parmi les prétendants.