Real Madrid : Une grosse décision est prise pour le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et pour le Real Madrid cette période était l'occasion de pouvoir amener du renfort dans son effectif notamment en défense en raison des blessures et des absences de certains joueurs. Mais le club de la capitale espagnole aurait fini par trancher concernant de nouvelles arrivées en janvier.

Pas au mieux depuis le début de la saison, le Real Madrid semblait avoir du mal à surfer sur la bonne dynamique. Si le club a connu plusieurs déroutes, les dernières semaines ont été plus convaincantes et les Merengue ont bien terminé l'année 2024. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles le club interrompt sa recherche de renforts.

Le Real de retour en forme

En remportant la Coupe intercontinentale face aux Mexicains de Pachuca et en parvenant à finir l'année 2ème de Liga à seulement un point de l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a parfaitement réussi à conclure son année 2024. Le club a trouvé des solutions pour combler les absences des uns et des autres. Selon AS, la bonne forme actuelle a convaincu les dirigeants de ne pas recruter cet hiver.

Des solutions trouvées aux difficultés

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est obligé de composer avec les blessures graves de certains joueurs qui partent à l'infirmerie. En effet, le club souffre notamment de l'absence de Dani Carvajal, Eder Militao ou encore David Alaba, dont le retour se fait vraiment attendre. Mais à force d'explorer de nouvelles options, Carlo Ancelotti a réussi à trouver une certaine stabilité.