Le Real Madrid envoie un gros message à un pote de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Beaucoup moins impressionnant que l’année dernière, le Real Madrid n’a pas connu un début de saison exceptionnel. Le club a dû faire face à quelques problèmes, à commencer par les blessures qui sont venues perturber l’effectif. En défense, Carlo Ancelotti a dû s’adapter aux nombreuses absences et parmi les solutions explorées, il est ravi de pouvoir compter sur Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain fait le dos rond dans un nouveau poste et il est remercié pour cela.

Ciblé par de nombreuses critiques en début de saison, Aurélien Tchouaméni a eu du mal à accomplir qui lui était destinée : remplacer Toni Kroos et prendre la suite de Luka Modric. Le Français a souvent été décevant à son poste et finalement le Real Madrid a trouvé un nouveau rythme depuis qu’il est passé en défense centrale. Carlo Ancelotti s’est adressé à lui en conférence de presse.

« Il faut remercier Tchouaméni »

Obligé d’explorer de nouvelles pistes pour construire son effectif, Carlo Ancelotti a réussi à bien terminer l’année 2024 à la tête du Real Madrid en proposant un niveau de jeu satisfaisant lors des dernières semaines. L’entraîneur italien peut compter sur Aurélien Tchouaméni qui est un peu plus convaincant en défense centrale. « Il faut tout d’abord remercier Tchouaméni pour son engagement. Il joue à un poste qui n’est pas le sien. Il le fait pour l’équipe, il fait preuve d’engagement et ne se plaint pas. Il fait du mieux qu’il peut et il le fait bien. Il a très bien fait contre l’Atalanta et Gérone et ce n’est pas un hasard si nous avons gagné les deux matches » a-t-il souligné mi-décembre en conférence de presse.

Un élément qui change tout

Obligé d’innover puisque l’infirmerie a accueilli de nombreux défenseurs ces derniers mois, Carlo Ancelotti voit son équipe réussir quand Aurélien Tchouaméni est aligné en défense. En effet, d’après les informations rapportées par Marca, le Real Madrid n’a jamais perdu un match quand le Français est aligné à ce poste. Sur les 15 matches où ce cas de figure s’est présenté, le club a même gagné la rencontre à 11 reprises. Une statistique qui doit réconforter Tchouaméni qui a dû faire le dos rond après ses déceptions à son poste initial.