Transferts à 115M€, ce coup de théâtre va plomber le PSG ?

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque au mois de janvier, le PSG aurait inscrit les noms de Victor Osimhen et de Marcus Rashford sur ses tablettes. Toutefois, ces deux opérations pourraient capoter en même temps. En effet, le Napoli et Manchester United seraient prêts à négocier un échange entre leurs deux buteurs lors du prochain mercato.

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani ne semble pas faire partie des plans de Luis Enrique. Pour le premier match de la saison, le coach du PSG a choisi d'aligner Gonçalo Ramos d'entrée à la pointe de son attaque. Relégué au rand de remplaçant, Randal Kolo Muani n'a pas retrouvé une place de titulaire malgré la grosse blessure du Portugais. En effet, durant l'absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a préféré aligner Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Kang-In Lee en tant que faux numéro 9 plutôt que l'international français. Et lorsque le buteur de 23 ans a fait son grand retour avec le PSG, Randal Kolo Muani n'a plus été convoqué par son entraineur. Logiquement, l'ancien de l'Eintracht Francfort sera donc poussé vers la sortie au mois de janvier. Et pour pallier son départ, le PSG aurait coché plusieurs noms sur le mercato, dont ceux de Victor Osimhen et de Marcus Rashford.

Le PSG s'intéresse à Osimhen et Rashford

Pour étoffer son attaque, le PSG serait disposé à boucler la signature de Victor Osimhen ou de Marcus Rashford lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli, l'international nigérian dispose d'une clause libératoire fixée à 75M€. Et même si Victor Osimhen est actuellement prêté à Galatasaray, les Azzurri seraient prêts à le vendre à un autre club au mois de janvier. En ce qui concerne Marcus Rashford, il voudrait quitter Manchester United cet hiver d'après Fabrizio Romano. A en croire SPORT, les Red Devils compteraient le céder pour moins de 40M€ au début de l'année 2025. Néanmoins, Aurelio De Laurentiis et la famille Glazer (Avram et Joel) pourraient faire sauter les plans du PSG d'un seul coup.

Un échange entre Osimhen et Rashford en janvier ?

A en croire TBR Football, des intermédiaires auraient proposé à Manchester United de recruter Victor Osimhen au mois de janvier. Toutefois, les Red Devils n'auraient pas les moyens de financer le transfert du buteur du Napoli, qui disposerait d'une clause libératoire fixée à 75M€. Mais heureusement pour les Mancuniens, les Azzurri seraient prêts à négocier un échange entre Victor Osimhen (25 ans) et l'un de leurs attaquants. A en croire le média britannique, Aurelio De Laurentiis en pincerait pour trois joueurs offensifs de Manchester United : Rasmus Højlund (21 ans), Joshua Zirkzee (23 ans) et Marcus Rashford (27 ans). Le PSG ferait donc mieux de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un chassé-croisé entre le numéro 10 de Ruben Amorim et Victor Osimhen cet hiver.