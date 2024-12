Incroyable, il jubile après l'échec de son transfert à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2015, Fares Bahlouli quitte l'OL, son club formateur, pour rejoindre l'AS Monaco. Une histoire qui aurait pu différente à cause de l'intérêt de Marcelo Bielsa à l'OM. Cela avait fait réfléchir le principal intéressé, mais Bahlouli n'avait au final par rejoint le club phocéen. Ce qui n'était pas pour lui déplaire finalement. Explications.

Annoncé comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OL, Fares Bahlouli n'a jamais réussi à percer au plus haut niveau. Un talent qui avait pourtant tapé dans l'oeil de Marcelo Bielsa à l'OM. El Loco avait alors réclamé le transfert du Franco-Algérien, mais Bahlouli avait opté pour l'AS Monaco en 2015. Un choix qu'il ne regrette pas.

Un choix audacieux pour l'OM ! Medhi Benatia pourrait bien faire bouger les lignes en coulisses… ⚽️

➡️ https://t.co/xzxMNinkbU pic.twitter.com/bPwZgq3NAf — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Bielsa a fait hésiter Bahlouli

Plutôt qu'à Monaco, la carrière de Fares Bahlouli aurait donc pu s'écrire à l'OM. En effet, dans un entretien accordé à So Foot, le joueur formé à l'OL raconte : « Je discute avec Monaco depuis février. Luis Campos me fait un gros pressing, il m’appelle souvent, il vient me voir. Mais au moment du Tournoi de Toulon, j’hésite, car Marcelo Bielsa, qui entraîne Marseille, vient voir mon premier match ».

« J’ai suivi mon instinct, et heureusement »

« Au bout de vingt minutes de jeu, il dit au président de l’OM : « Tu me le ramènes dans mon équipe ! » Vincent Labrune appelle mon agent : « Bielsa veut Farès à tout prix. » Quand il s’intéresse à toi, tu n’es pas indifférent… Je vais à Monaco. J’ai suivi mon instinct, et heureusement, car c’est l’été où Bielsa s’en va », a-t-il poursuivi. Aucun regret donc pour Fares Bahlouli.