Mercato - PSG : Kolo Muani sauvé par un grand club étranger ?

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs rencontres, Randal Kolo Muani ne fait même plus partie du groupe de Luis Enrique. Face à l’OL et l’AS Monaco en Ligue 1, l’attaquant du PSG était resté chez lui, preuve de la confiance que ne lui accorde plus Luis Enrique. Un départ est de plus en plus envisageable et Arsenal pourrait bien offrir une échappatoire à l’international français.

Le PSG a bien terminé 2024. Une belle victoire face à l’AS Monaco (4-2) pour reléguer adversaire à 10 points. En Ligue des champions en revanche, le danger est toujours présent pour le PSG, qui est 25ème et premier éliminé. Le mercato hivernal pourrait permettre au PSG de renouveler son effectif...

Le PSG sur le point de frapper fort ? Un défenseur à l'avenir prometteur sur les tablettes des dirigeants ! 🔍 https://t.co/6BIPA8W1VI — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Kolo Muani sur le départ

Comme révélé par le10sport.com, il est très probable que Randal Kolo Muani quitter le PSG cet hiver. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ne bénéficie plus de la confiance de Luis Enrique et plusieurs clubs anglais seraient intéressés par son profil.

Kolo Muani envoyé à Arsenal ?

Comme relayé par RMC Sport, le PSG semble prêt à tout pour se débarrasser de Randal Kolo Muani. Ayant la cote en Premier League, le PSG aurait proposé à Arsenal de recruter l’attaquant français. La longue blessure de Bukayo Saka oblige en effet le club londonien à recruter un joueur à ce poste.