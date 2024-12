Mercato - PSG : Bonne nouvelle annoncée dans la presse espagnole ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, le PSG devrait se montrer attentif à plusieurs opportunités de marché. Si le club parisien risque de se séparer de Randal Kolo Muani, Paris pourrait décider de tenter une approche pour Christopher Nkunku. En manque de temps de jeu à Chelsea, le Français aurait été proposé au FC Barcelone, qui n’a cependant pas les moyens de le recruter.

Le mercato hivernal pourrait être animé du côté du PSG. Et pour cause si départs il y a, le club de la capitale va se montrer offensif sur le marché des transferts. Ce n’est plus un secret, mais Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont proches de la sortie à Paris, qui devrait donc recruter un nouvel élément offensif afin de remplacer le numéro 23.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

Nkunku au PSG cet hiver ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Christopher Nkunku est revenu avec insistance au PSG. Ancien Parisien, l’international Français est en manque de temps de jeu à Chelsea, et serait très mécontent de sa situation. Disposant de caractéristiques parfaites pour Luis Enrique au poste d’attaquant, Nkunku devrait animer le mercato hivernal d’ici quelques jours…

Le Français a été proposé à Barcelone

Cependant, le joueur de 27 ans pourrait également se retrouver dans le viseur d’autres cadors européens. En effet, SPORT a récemment révélé que Pini Zahavi, l’influent agent du joueur, aurait proposé Christopher Nkunku au FC Barcelone. Cependant, et cela fait les affaires du PSG, le Barça n’a pas les moyens suffisants pour recruter le Français cet hiver.