Mercato : Le PSG va signer un énorme coup à 30M€ ?

Désormais très attentif au marché des jeunes talents évoluant en Ligue 1, le PSG serait intéressé par une arrivée de l’Ouzbèke Abdukomir Khusanov en janvier. Le défenseur central de 20 ans pourrait être vendu par le RC Lens, et représente une très belle opportunité d’avenir, comme le prouvent notamment ses statistiques avancées.

Ce n’est désormais plus un secret, mais le PSG ne souhaite plus recruter de grosses stars internationales. « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », déclarait ainsi le président Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022.

Le PSG vise désormais des cracks de Ligue 1

Depuis, plusieurs stars ont quitté le navire parisien (Messi, Neymar, Verratti, Mbappé, Sergio Ramos). Et le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Une nouvelle mentalité affirmée une fois de plus cet été avec les arrivées de Willian Pacho ou encore de João Neves. Mais la cellule de recrutement du PSG souhaite également faire plus de place au marché de la Ligue 1, comme l’ont prouvé les signatures de Bradley Barcola, ou encore de Désiré Doué. Et à en croire les révélations de FootMercato, Paris pourrait avoir trouvé son bonheur au RC Lens pour cet hiver.

Abdukomir Khusanov brille en France

En effet, le média révélait récemment que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le défenseur lensois Abdukomir Khusanov. D’après un rapport publié par Data’FOOT sur X, l’international Ouzbèke est l’un des défenseurs les plus performants de Ligue 1. Khusanov est ainsi l’un des joueurs qui disputent le plus de duels défensifs directs, mais possède également un important pourcentage de duels remportés. Disponible pour 30M€ en janvier, le crack né en 2004 va-t-il atterrir au PSG ? Possible.