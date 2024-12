Mercato : Le Real Madrid relance un feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Après Kylian Mbappé qui a finalement signé cet été, le Real Madrid lorgne William Saliba. Le10sport.com a fait état d’une prise de contact à l’automne dernier. Cependant, l’international français semble s’éclater à Arsenal et se voit bien rester à Londres pendant des années encore si l’on se fie à ses déclarations.

Pendant des années, Kylian Mbappé a été chassé par le Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a toujours échappé à la Casa Blanca. Que ce soit en 2017 avec son transfert de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. Ou bien en 2021, lorsque le club parisien avait refusé de le vendre malgré une offre de dernière minute merengue de près de 200M€. En 2022, c’était sa signature d’un nouveau contrat en or massif au PSG qui avait privé Florentino Pérez de son transfert tant rêvé depuis des années.

Mais finalement, le président du Real Madrid a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé, mais pas sans peine. Le 3 juin 2024, le joueur et le club merengue annonçaient le début d’une collaboration de cinq années comme cela a été stipulé dans l’accord. Et après le capitaine de l’équipe de France, il semblerait que ce soit un autre joueur de Didier Deschamps qui plairait tout particulièrement au Real Madrid : William Saliba. Le10sport.com vous avait révélé le 11 novembre dernier que le défenseur d’Arsenal est tout simplement la priorité du Real Madrid pour l’été 2025. L’entourage du joueur a été contacté pour un éventuel transfert de celui sous contrat jusqu’en juin 2027.

«Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi»

Et maintenant ? En interview pour The Daily Mirror, William Saliba pourrait bien avoir jeté un froid dans le feuilleton entourant son avenir au sujet d’une éventuelle signature au Real Madrid. En effet, l’international français qui a signé en 2019 et a été finalement de retour en 2022 après ses prêts à l’ASSE, l’OGC Nice et l’OM, compte bien rester dans la durée à Arsenal. « Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ». Avec William Saliba, le Real Madrid pourrait s’être lancé dans un nouveau feuilleton à la Kylian Mbappé.