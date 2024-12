Mercato : L'OM l'a éjecté, il vide son sac !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2016, Bafétimbi Gomis a pris le large après avoir passé seulement une saison à Marseille. Interrogé sur son départ du club phocéen, le jeune retraité a avoué qu'il avait été poussé vers la sortie. D'après Bafétimbi Gomis, l'OM l'a éjecté parce qu'il était en quête de son grand attaquant.

Formé à l'ASSE, Bafétimbi Gomis a évolué dans plusieurs grands clubs français au cours de sa carrière. Retraité depuis le 10 novembre, l'ancien buteur des Verts a également défendu les couleurs de l'OL et de l'OM. En effet, Bafétimbi Gomis a évolué pendant cinq saisons chez les Gones (2009-2014), avant de faire une pige d'une année à Marseille (2016-2017). L'OL aurait signé un chèque d'environ 13M€ à l'ASSE pour s'attacher les services de l'ancien international français, tandis que l'OM a négocié un prêt avec Swansea.

«Ils ont eu un autre projet avec le "grand attaquant"»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Bafétimbi Gomis est revenu sur son passage à l'OM. « Où placez-vous l'OM dans votre carrière ? C'est la saison la plus prolifique (21 buts en 34 matches toutes compétitions confondues), où je me suis le plus épanoui. Pour moi, le fait d'avoir pu redresser l'OM à ce moment-là, ma contribution dans la gestion du groupe et du vestiaire, ça vaut un titre. Le club était dans une situation de transition et on l'a remis sur la route de l'Europe pour qu'il atteigne la finale de la Ligue Europa dès la saison suivante », a déclaré la panthère, avant d'expliquer son départ de Marseille.

«Marseille a été une très belle vitrine pour me relancer»

« Pourquoi n'êtes-vous pas resté plus d'une saison ? Ils ont eu un autre projet avec le "grand attaquant"... Mais je ne garde que du positif de l'OM. Marseille a été une très belle vitrine pour me relancer », a avoué Bafétimbi Gomis.