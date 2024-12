Mercato : Les 3 cracks que doit absolument recruter le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche désormais à recruter des jeunes joueurs très prometteurs. Cet hiver, Paris pourrait se montrer offensif sur le mercato, et pourrait aller chercher des jeunes talents supplémentaires pour consolider son effectif. L’occasion pour le10sport de vous présenter plusieurs cracks intéressants pour le club francilien.

Le PSG ne se cache plus. Depuis plus d’un an et demi, le club de la capitale ne cherche plus à recruter des stars mondiales et réputées. Non, les dirigeants parisiens sont très clairs à ce sujet, l’objectif est désormais de recruter les jeunes joueurs les plus prometteurs du monde, afin que ces derniers grandissent avec le projet mis en place par Luis Enrique et Luis Campos. En témoigne notamment les recrutements cet été de Désiré Doué, de Willian Pacho, ou encore de João Neves.

Alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, qui le PSG doit-il recruter ? Voici quelques talents déjà liés au club français, qui pourraient parfaitement convenir aux attentes de Luis Enrique.

⚽️#Mercato Le PSG cherche désormais à récupérer des jeunes joueurs à fort potentiel. @le10sport vous propose une liste de 5 cracks intéressants à aller chercher pour le club parisien cet été 🔴🔵⬇️



Merci beaucoup à @NordiskScout et @SportingCP_fra 🙏https://t.co/XyCJRpZkKR — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) February 27, 2024

1) Maghnes Akliouche (AS Monaco)

Lié au PSG depuis un certain temps, le feu follet monégasque a réalisé une belle prestation face au club parisien le 18 décembre (2-4). A 22 ans, le joueur né en 2002 s’impose comme l’un des éléments clés de l’AS Monaco, et l’une des plus belles pépites en Ligue 1. Atterrir au PSG serait l’étape suivante logique pour Maghnes Akliouche, qui a été proche de Paris l’été dernier déjà. Cependant, et d’après l’Equipe, Luis Campos aurait temporisé dans ce dossier, tout en laissant entrevoir que le PSG chercherait à le recruter à l’été 2025...

2) Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Après avoir évoqué Maghnes Akliouche, difficile de passer à côté d’Eliesse Ben Seghir. A 19 ans, l’international Marocain est l’un des plus gros talents de la génération 2005, qui a vu éclore tant de pépites en Ligue 1 (Désiré Doué, Leny Yoro…). Le PSG apprécierait son profil, même s’il sera très compliqué de finaliser son transfert si Paris venait déjà à recruter Magnes Akliouche...

3) Geovany Quenda (Sporting CP)

Grâce au réseau de son conseiller sportif Luis Campos, le PSG est l’un des cadors du marché des jeunes talents portugais. Alors que le club parisien a déjà fait affaire avec le Sporting CP par le passé (Nuno Mendes, Ugarte…), le PSG s’est positionné sur Geovany Quenda. Né en 2007, le fulgurant ailier portugais impressionne au Portugal. Déjà convoqué avec les A de la sélection, Quenda dispose d’une clause libératoire à 100M€ et attise les convoitises de plusieurs cadors européens. Le PSG doit donc rapidement agir au risque de voir s’échapper l’un des plus gros talents lusitaniens de ces dernières années...