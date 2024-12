F1 : La révolution qui menace Hamilton et Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis très longtemps, la jeunesse prend le pouvoir en Formule 1. Et pour cause, ils seront six rookies en 2025 ! La grille est donc rajeunie et la F1 prépare l’avenir, ce qui n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les anciens du paddock Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

La grille 2025 est enfin connue ! Et alors qu'entre 2023 et 2024, il n'y avait eu aucun changement, cette fois-ci, c'est une révolution. Et pour cause, sur les 10 équipes engagées, seule deux conservent leurs duos de pilotes. En effet, Aston Martin (Fernando Alonso et Lance Stroll) et McLaren (Lando Norris et Oscar Piastri) n'ont rien changé. Mais ce sont les seules. Les huit autres équipes ont changé au moins un pilote et parmi elles Haas, avec Esteban Ocon et Oliver Bearman, ainsi que Stake F1 avec Gabriel Bortoletto et Nico Hülkenberg ont carrément tout changé. Mais ce n'est pas la seule révolution.

6 rookies en 2025 !

Et pour cause, parmi les 20 pilotes, 6 seront des rookies en 2025 ! En effet, 6 pilotes entameront leur première saison dans la peau d'un titulaire à savoir Liam Lawson (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoletto (Stake F1) et Isack Hadjar (Racing Bulls). Parmi eux, Lawson et Bearman ont déjà couru en F1, mais n'ont jamais débuté une saison en tant que titulaire. D'ailleurs, le Néo-Zélandais sera très attendu au volant de sa Red Bull, tout comme le très jeune Andrea Kimi Antonelli qui aura la lourde tache de remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes après une saison discrète en F2. Il se mesurera d'ailleurs toujours au champion de la discipline Gabriel Bortoletto ainsi qu'à son dauphin Isack Hadjar.

La jeunesse prend le pouvoir

C'est donc une petite révolution en F1 qui avait rarement vu débarquer autant de jeunes d'un coup sur une nouvelle grille. Jusque-là assez conservateurs, les dirigeants des équipes de Formule 1 ont changé d'avis, probablement inspirés par les performances d'Oliver Bearman lorsqu'il a du remplacer Carlos Sainz chez Ferrari, ou encore celles de Franco Colapinto en fin de saison avec Williams. Quoi qu'il en soit, ce sera un sacré défi pour Lewis Hamilton et Fernando Alonso, les deux vétérans du paddock âgés respectivement de 39 et 43 ans.