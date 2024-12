F1 : Un Français bientôt champion du monde, son choix légendaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La grille 2025 est désormais complète depuis que Red Bull a définitivement tranché pour le sort de Sergio Pérez. En effet, le pilote Mexicain a été remplacé par Liam Lawson qui a donc libéré un baquet chez Racing Bulls qui est revenu à Isack Hadjar. Le pilote français a d'ailleurs déjà choisi son numéro à savoir le 6. Un chiffre chargé d'histoire en Formule 1.

C'est désormais acté, les 20 pilotes qui seront sur la grille de départ du premier Grand Prix en 2025 sont connus. Les dernières incertitudes concernaient Red Bull qui a finalement décidé de se séparer de Sergio Pérez. Pour le remplacer, l'écurie autrichienne a pioché dans son vivier puisque c'est Liam Lawson qui épaulera Max Verstappen la saison prochaine. Une place s'est donc libérée chez Racing Bulls. Et là encore c'est un pilote de la Red Bull Académie qui a été récompensé, à savoir le vice-champion de F2 Isack Hadjar.

Alpine va passer à la vitesse supérieure ! Gasly, futur champion ? 🏎️ Découvrez comment le nouveau moteur va changer la donne. https://t.co/ca6wlSPv1C — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Hadjar récupère un numéro chargé d'histoire

Et comme c'est désormais le cas depuis quelques années, lorsqu'un pilote arrive, il choisit son numéro parmi une liste de ceux qui sont encore libre. Isack Hadjar a opté pour le 6, celui qu'il avait en karting. Et cela n'a rien d'anodin puisqu'il s'agit d'un numéro chargé d'histoire en Formule 1 et porté par pas moins de 17 champions du monde ! On retrouve notamment la légende Juan Manuel Fangio. Le quintuple champion du monde portait le numéro 6 lors du GP de France 1950, la première saison dans l'histoire de le F1. Par la suite, Giuseppe Farina, premier champion du monde de l'histoire, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Jim Clarck ou bien encore Jacques Villeneuve ont tous porté le numéro 6 au moins une fois dans le carrière. Plus récemment, Kimi Räikkönen et Nico Rosberg l'ont également étrenné. C'est toutefois Riccardo Patrese qui a porté le plus de fois le numéro 6 dans sa carrière, avec 111 courses au total. Sans avoir été champion du monde pour autant. Le deuxième de ce classement est Nicholas Latifi. Entre 2020 et 2022, le pilote canadien a porté le numéro 6 à 61 reprises. C'est d'ailleurs lui le dernier à l'avoir eu sur sa monoplace. Espérons toutefois qu'Isack Hadjar réussisse mieux que Nicholas Latifi en F1.

Les autres rookies ont également tranché

En plus d'Isack Hadjar, quatre autres rookies feront leurs grands débuts en F1 en 2025. Et ils ont tous choisi leur numéro. Champion de F2, Gabriel Bortoleto lancera sa carrière chez Stake F1 avec le 5 qui n'a plus été porté depuis le départ à la retraite de Sebastian Vettel. Un sacré héritage là aussi. Chez Alpine, Jack Doohan récupère le 7 que Kimi Räikkönen a laissé libre en 2021. Pour Andrea Kimi Antonelli, peut-être le plus attendu de tous les rookies puisqu'il remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes, sera le numéro 12. C'est Felipe Nasr en 2015 et 2016 qui était le dernier à avoir porté le 12. Enfin, Oliver Bearman, futur coéquipier d'Esteban Ocon chez Haas, a quant à lui choisi le 87. Un chiffre quasiment inédit puisqu'il n'est apparu que sur 5 Grand Prix entre 1950 et 1956. Il faut dire que pendant très longtemps, les seuls numéros disponibles commençaient au 1 (le champion du monde en titre) et allaient jusqu'au nombre de pilotes sur la grille. Si c'était encore le cas aujourd'hui, les pilotes seraient classés du 1 au 20 en rapport avec le classement de la saison précédente. Mais depuis 2014, les pilotes choisissent désormais un numéro permanent allant du 2 au 99.