«Je devais signer au PSG» : À l’OM, un joueur passe à côté d’un transfert polémique !

Zoumana Camara a failli rejoindre le Paris Saint-Germain bien avant son transfert en 2007. En 2002, alors qu’il était l'OM, son recrutement dans la capitale était espérée par Luis Fernandez, qui envisageait une défense à trois avec Gabriel Heinze et Mauricio Pochettino. Malgré l'enthousiasme du principal concerné, l'opération ne s'est finalement pas concrétisée, repoussant son arrivée à cinq ans plus tard.

Zoumana Camara est l’une des figures marquantes du PSG au 21e siècle. C’est simple, l’ancien défenseur de l’ASSE a tout connu dans la capitale, de la lutte pour le maintien sous les ordres de Paul Le Guen en 2007 après son transfert jusqu’aux titres de Champion de France avec Carlo Ancelotti et Laurent Blanc, aux côtés des stars recrutés par les propriétaires qataris comme Thiago Silva ou Zlatan Ibrahomovic. Celui que l’on surnomme Papus a pris sa retraite en 2015 à 36 ans avec 224 matchs à son actif, entamant une reconversion dans le staff de l'équipe première comme adjoint puis comme entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans, jusqu’à son départ à l’été 2024.

« J'étais emballé et, au final, ça ne s'est pas fait... »

Mais son aventure parisienne aurait pu prendre une autre tournure avec une arrivée dès 2002 ! A cette époque, Luis Fernandez lorgne le défenseur, jouant alors à l’OM. « J'étais à Marseille et je devais signer au PSG avec Luis Fernandez, révélait-il en mai dernier dans les colonnes de L’Equipe. Je le vois dans un restaurant marocain à Paris. Il prend un papier : "La saison prochaine, je veux jouer avec une défense à trois, Heinze, Pochettino et toi." J'étais emballé et, au final, ça ne s'est pas fait... » Une opération qui aurait fait du bruit compte tenu de la rivalité entre les deux formations.

« Môme, je venais au Parc »

« C'était Paris ! Môme, je venais au Parc, à Auteuil, avec mes amis de Colombes (Hauts-de-Seine). Sur le terrain, c'était Le Guen et Kombouaré, que j'ai eus plus tard comme coaches (au PSG), Weah avec qui j'ai eu la chance de jouer (OM), Bravo, Ginola, Roche, Ricardo... Parfois, nos éducateurs nous faisaient partir avant la fin parce que les skinheads de Boulogne faisaient le tour pour venir en découdre. C'était chaud », poursuit Zoumana Camara, qui attendra finalement cinq années supplémentaires avant de découvrir le Parc des Princes sous le maillot du PSG.