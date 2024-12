Mercato : Le prochain transfert du PSG déjà connu ?

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, le PSG aurait prévu de compléter son effectif. Les dirigeants parisiens voudraient notamment offrir une nouvelle solution défensive à Luis Enrique, surtout en cas de départ de Milan Skriniar. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient quelques pistes en tête.

Le calvaire de Milan Skriniar devrait prendre fin d’ici quelques jours. Le défenseur central slovaque n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’utilise presque pas cette saison. Le PSG lui chercherait donc une porte de sortie cet hiver. Le joueur de 29 ans a notamment été annoncé du côté de la Juventus. Les Rouge-et-Bleu devraient toutefois chercher à compenser son départ en janvier prochain. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient activé quelques pistes à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal.

Le PSG convoite sérieusement Khusanov

En effet, le PSG serait notamment intéressé par les services d’Abdukodir Khusanov. L’international ouzbek a franchi un cap au RC Lens, où il figure parmi les éléments importants du onze de Will Still. Le club de la capitale en pincerait ainsi pour le profil du défenseur de 20 ans. Les Sang et Or n’excluraient d’ailleurs pas un transfert cet hiver et auraient même fixé leur prix. Abdukodir Khusanov serait disponible pour 30M€.

Mission impossible pour deux autres transferts ?

Mais il ne serait pas le seul joueur envisagé par le PSG. Récemment, Caught Offside a révélé que le pensionnaire de la Ligue 1 surveillait également la situation de Lisandro Martinez. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester United, le champion du monde 2022 plairait aux Rouge-et-Bleu. Mais les Red Devils ne seraient pas spécialement vendeurs. Le PSG pourrait ainsi se rabattre sur Tomas Araujo. Ciblé par Luis Campos depuis quelques mois maintenant, le crack de Benfica serait toutefois considéré comme intransférable au Portugal. Le dossier n’aurait cependant pas encore été refermé côté parisien. À suivre...