Zidane : La presse espagnole dévoile ses deux prochaines équipes !

Thomas Bourseau

Champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France, Zinedine Zidane ressent un intérêt XXL pour le poste de sélectionneur et l’a déjà fait savoir par le passé. Toutefois, il n’a pas pu réalisé ce rêve pour le moment. La presse espagnole assure que si ce n’est pas les Bleus, ce sera à nouveau le Real Madrid.

Zinedine Zidane est bien parti pour prendre son mal en patience. En juin 2022, le champion du monde 98 ne dissimulait pas son envie de s’asseoir sur le banc de touche de l’équipe de France. C’était son rêve après avoir raflé les plus gros titres avec le Real Madrid entre 2016 et 2021, dont trois Ligues des champions et deux Liga pour ne citer qu’eux.

Zidane n’a pas oublié son rêve bleu

Zinedine Zidane a témoigné de la prolongation de contrat de Didier Deschamps en janvier 2023 jusqu’à l’été 2026. Ce qui signifie que le champion du monde tricolore n’avait d’autre choix que d’attendre un peu plus son heure afin d’éventuellement bénéficier du banc de touche de l’équipe de France. Et il semblerait que Zidane soit bien décidé à attendre.

Zinedine Zidane n’a qu’une seule autre volonté à part l’équipe de France : le Real Madrid

Le feuilleton Zinedine Zidane va se poursuivre pendant quelque temps. Selon Marca, le technicien français serait animé par une volonté limpide : prendre les rênes de l’équipe de France qui est sa sélection de cœur, ou bien de reprendre à nouveau le commandement du vestiaire du Real Madrid après 2016 et 2019. Il n’y a donc pas de place pour le PSG ou autre.