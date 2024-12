Mercato : L’OM boucle un transfert de «rêve» à 30M€ !

Pierrick Levallet

Transféré à West Ham en 2015, Dimitri Payet avait réalisé une plutôt bonne première saison en Premier League. Mais son deuxième exercice était plus délicat. Le milieu offensif est alors revenu à l’OM en janvier 2017. Le club phocéen avait alors déboursé 30M€ pour le rapatrier. Et l’ex-international français a avoué que c’était un rêve qui se réalisait à ce moment-là.

Dimitri Payet est devenu une figure importante de l’OM au cours des dernières années. Arrivé en 2013, le milieu offensif a toutefois été transféré à West Ham en 2015. L’ex-international français avait alors réalisé une première saison de très haut niveau en Premier League. Son deuxième exercice a toutefois été plus délicat, à tel point qu’il est revenu à l’OM en janvier 2017. Le pensionnaire de la Ligue 1 avait alors déboursé 30M€ pour le rapatrier. Et Dimitri Payet a avoué que le geste des dirigeants l’avait particulièrement touché.

Riolo s'exprime sur une arrivée qui divise ! 📣 Découvrez les coulisses d'un transfert qui fait des vagues à l'OM !

➡️ https://t.co/RtGwDFqXQq pic.twitter.com/YRyiy4YdVX — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 23, 2024

«J’ai une reconnaissance qui lui sera éternelle»

« Quand je suis revenu en janvier 2017. J’ai une reconnaissance qui lui sera éternelle, c'est le président de l'OM, qui à l'époque était Jacques-Henri Eyraud. Il m'a dit "Moi je veux que tu reviennes et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu reviennes". Et on s'est battu jusqu'au 28, 29 janvier, et c'était dur. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être compliqué à se faire » a ainsi confié l’actuel joueur de Vasco de Gama dans un entretien accordé à RMC Sport il y a quelques jours.

«Ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM»

« Mais il n'a jamais lâché cette négociation. Il ne m’a jamais lâché car on se parlait souvent. Et il m'a permis de réaliser mon rêve de revenir et de faire en sorte que ma famille revienne chez elle, puis de vivre ces saisons incroyables derrière... C'est une reconnaissance éternelle que j'ai envers le président Eyraud et envers l'actionnaire (Frank McCourt), qui avait mis la main à la poche. Ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM. Ce sont les deux personnes qui me viennent tout de suite à l'esprit » a ensuite expliqué Dimitri Payet.