F1 - Ferrari : Le défi légendaire de Lewis Hamilton !

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton s’offre un nouveau, et sûrement dernier défi dans sa carrière colossale. En 2025, le Britannique sera effectivement au volant d’une Ferrari afin de tenter de décrocher un huitième titre mondial afin d’être seul au Panthéon de son sport. Mais surtout, en remportant trois titres avec trois écuries différents, il réaliserait un exploit que seul Juan Manuel Fangio a réussi.

C'est le transfert du siècle ! Annoncée il y a quasiment un an, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari prendra forme en 2025. Tous les fans de F1 attendent ainsi avec impatience de voir le Britannique se vêtir de la tunique rouge légendaire. Et cela ne devrait plus tarder. De son côté, le septuple champion du monde débarque au sein de la Scuderia avec d'immenses ambitions et un projet assez fou qui pourrait lui permettre d'écrire encore un peu plus l'Histoire de la F1.

Un huitième titre mondial chez Ferrari ?

En effet, Lewis Hamilton court toujours derrière un huitième titre mondial qui lui tendait les bras en 2021 avant l'issue que tout le monde connaît désormais. Si jamais il parvient, il entrera plus que jamais dans l'histoire puisqu'il deviendra le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher, mais surtout il le ferait au volant d'une Ferrari, l'écurie la plus mythique de la Formule 1, et celle avec laquelle Schumi est devenu une légende.

Titré avec trois équipes différentes, une rareté

En remportant un titre avec Ferrari, Lewis Hamilton pourrait réaliser un autre exploit sensationnel. Et pour cause, après son titre en 2008 avec McLaren et ses six sacres chez Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020), le Britannique pourrait donc triompher avec une troisième écurie différente. Un exploit seulement réalisé par Juan Manuel Fangio. Le quintuple champion du monde a été titré avec Alfa Romeo, Maserati, Ferrari et Mercedes. Pour le moment, Lewis Hamilton a été sacré avec deux équipes comme Alain Prost, Michael Schumacher, Nelson Piquet, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Graham Hill et Jack Branham. Le Britannique pourrait donc devancer tout ce beau monde avec un sacre chez Ferrari.