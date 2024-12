F1 - McLaren : Il remercie le coéquipier de Verstappen pour le titre !

Jean de Teyssière

La saison 2024 de Formule 1 est terminée et on connaît les deux gagnants des titres de champion du monde mis en jeu. Max Verstappen a remporté le championnat du monde des pilotes tandis que McLaren a remporté celui des constructeurs. Un titre que l’écurie anglaise doit bien à Sergio Pérez, coéquipier de Max Verstappen, qui n’a pas été au niveau de son partenaire.

Pour la première fois depuis 1998, McLaren a remporté le titre de champion du monde des constructeurs ! Un titre acquis grâce à la capacité de ses deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri d’être performant lors de chaque Grand Prix ou presque. En tout, les deux pilotes de McLaren ont rapporté 666 points à leur écurie, contre 589 pour Verstappen et Pérez.

«McLaren peut remercier Pérez»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Jan Lammers, promoteur du Grand Prix des Pays-Bas n’a pas été tendre avec Sergio Pérez : « Je pense définitivement que McLaren est le champion mérité cette année. Mais je pense aussi qu’ils peuvent remercier Sergio Perez pour cela. Il n’a tout simplement pas fonctionné aussi bien que le deuxième pilote de McLaren. »

«Norris a appris à se battre»

En revanche, Ernest Knoors, collaborateur de Jan Lammers a été plus nuancé : « McLaren a vraiment posé de très bonnes bases cette saison. Je pense qu’ils ont payé le prix cette saison parce qu’ils n’avaient pas vraiment combattu pour le championnat depuis longtemps. Leur point faible était quand il fallait constamment tirer le meilleur parti de cette voiture, car depuis Miami, ils étaient en fait très rapides. Pourtant, ils ont constamment fait des erreurs, par exemple en réagissant trop tard à une voiture de sécurité ou en interprétant les règles de manière incorrecte. Lando a appris de cela. Il aura aussi appris à se battre avec Verstappen, car il doit également être plus dur et plus décisif dans ce domaine. L’équipe doit être plus réactive dans la manière dont elle applique certaines stratégies et dans la manière dont elle gère les circonstances imprévisibles. C’est quelque chose que vous apprenez de vos erreurs. Je suppose qu’ils ont fait un énorme pas en avant à cet égard cette année, donc je m’attends à ce qu’ils soient bien préparés l’année prochaine. »