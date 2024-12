Mercato - PSG : La presse italienne annonce une mauvaise nouvelle

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Milan Skriniar serait poussé vers la sortie par sa direction, et ce, parce qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Alarmée par la situation du défenseur slovaque, la Juventus pensait à le recruter dès le mois de janvier. Toutefois, Milan Skriniar ne devrait pas poser ses valises à Turin cet hiver.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, le défenseur de 29 ans pourrait déjà faire ses valises. Alors que Luis Enrique ne compterait plus sur lui, Milan Skriniar serait poussé dehors par les hautes sphères du PSG. Conscient de la situation de l'international slovaque, la Juventus serait à l'affût pour le recruter au mois de janvier. Toutefois, les Bianconeri ne devraient pas réussir à finaliser la signature de Milan Skriniar cet hiver.

Le PSG a perdu une belle pépite. Josh Acheampong reste à Chelsea ! 🏟️

➡️ https://t.co/yC1pYY5MBs pic.twitter.com/coHfntmhJE — le10sport (@le10sport) December 24, 2024

«Giuntoli a sondé le marché en long, en large et en travers»

Interrogé dans l'émission Ti Amo Calciomercato, diffusé sur la chaine YouTube de Calciomercato.it, Marcello Chirico a fait un point complet sur le mercato hivernal de la Juventus. Et à en croire le journaliste italien, Milan Skriniar serait déjà assuré de ne pas rejoindre la Vieille Dame lors du prochain mercato. « Le mercato hivernal de la Juventus ? Beaucoup de noms sont apparus et ont été entendus. Giuntoli a sondé le marché en long, en large et en travers, aussi parce que les ressources sont très limitées, à moins qu'il y a des départs. Les premiers pressentis sont Fagioli et Mbangula. Milik pourrait également partir, mais il ne sera pas facile de le convaincre. On peut déjà dire que Skriniar n'arrivera pas, pour Hancko, on se pose la question de savoir si Feyenoord le laissera partir », a-t-il précisé, avant d'en rajouter une couche.

«On peut déjà dire que Skriniar n'arrivera pas»

« L'hypothèse Tomori par contre est à surveiller, le joueur est malheureux, et à la Juve il retrouverait son partenaire Kalulu et une place de titulaire. Cela dépendra beaucoup des situations qui se présenteront. Attention à Danilo, il n'a jamais pensé à quitter la Juventus, mais Thiago Motta, qui ne l'aime pas en tant que défenseur central, pense à s'en séparer. Un départ en janvier n'est pas à exclure. Vers Naples ? Céder Raspadori ou d'autres joueurs me paraît difficile. Conte n'est pas du genre à faire des cadeaux à la Juve, sans compter que les exigences des Azzurri sont de toute façon élevées », a conclu Marcello Chirico.