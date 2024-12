Après Mbappé, Neymar et Messi, le PSG a trouvé sa nouvelle superstar !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, le PSG pouvait aligner une attaque composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Malheureusement, les trois joueurs ont à tour de rôle quitté le club de la capitale et le champion de France a donc dû trouver de nouvelles stars. Un rôle qu’occupe désormais Achraf Hakimi, qui se montre très performant sur le côté droit de la défense parisienne.

Par le passé, le PSG a souvent recruté de grandes stars pour faire avancer son projet. Ainsi, au fil des années, des joueurs comme Zlatan Ibrahimović, Kylian Mbappé, Neymar ou bien Lionel Messi ont posé leurs valises dans la capitale. Dernièrement, les dirigeants parisiens ont toutefois décidé de mettre fin à cette stratégie et de plutôt miser sur des jeunes joueurs très prometteurs.

Hakimi est la nouvelle star du PSG

Le PSG ne veut donc plus recruter des stars pour incarner son projet, mais certains joueurs se sont toutefois révélés. Très performant cette saison, Achraf Hakimi a pris une grande importance à Paris, au point d’en devenir une des stars, selon Romain Saïss, qui s’est exprimé pour Le Parisien. « À l’image de ce qu’il vit au PSG où il est obligé de prendre le leadership après les départs de Mbappé, Neymar et Messi, Achraf est devenu un leader et un modèle pour les jeunes en sélection. »

Hakimi fait partie des meilleurs latéraux d’Europe

Arrivé en 2021 au PSG, Achraf Hakimi semble enfin donner la pleine mesure de son talent, bien aidé par le dispositif mis en place par Luis Enrique. Le Marocain est un maillon essentiel de la composition d’équipe parisienne, en attestent ses trois buts et sept passes décisives depuis le début de la saison. Bien conscients de détenir là un très grand talent, les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà bouclé la prolongation de contrat du Marocain jusqu’en 2029, qui pourrait être annoncée très prochainement.