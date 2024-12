Formule 1 : Lewis Hamilton fait une Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Cette année 2024 restera celle des grandes annonces qui ont changé leur carrière en un rêve. Lewis Hamilton courrera pour Ferrari en 2025. Et cette nouvelle avait été communiquée dès le début de la saison 2024 de Formule 1. Un projet pensé depuis l'enfance pour le septuple champion du monde d'après Frédéric Vasseur. Il en a été de même avec Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

C'est en 2007 que Lewis Hamilton a fait ses débuts en Formule 1 chez McLaren. Le pilote britannique a écrit sa légende dans la discipline reine de la course automobile au sein de l'écurie anglaise où il a raflé son premier titre de champion du monde en 2008. Mais c'est surtout chez la Flèche d'Argent de Mercedes qu'il a bâti son héritage avec six autres championnats du monde. Ce qui l'a fait égaler en 2020 le bilan de Michael Schumacher, jusqu'ici l'unique recordman. Un an plus tard, en décembre 2021, Hamilton a été à deux doigts d'être sacré une huitième fois au Grand Prix d'Abu Dhabi, mais a été battu par Max Verstappen dans les ultimes virages du circuit de Yas Marina.

La presse espagnole s'enflamme pour Mbappé ! Quelle théorie étonnante émergera de sa performance face au FC Séville ? 🌟 https://t.co/UXGeBIou8B — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

«Ferrari ? C'était un projet de Lewis ancré dans sa mémoire depuis tout petit»

Lewis Hamilton a quitté Mercedes après 11 saisons pour vivre un rêve de gosse à compter de l'hiver 2025 chez Ferrari. A ce jour, l'Anglais détient le record de pole positions (104), de podiums (201) et de victoires (105) dans l'histoire de la Formule 1. Au sein de la Scuderia, Hamilton compte bien continuer d'écrire les lignes de son palmarès XXL pendant l'année de ses 40 ans. Le moment parfait pour vivre un rêve qui l'animait depuis l'enfance selon son nouveau patron.

« C'est toujours plus facile de discuter avec quelqu'un qu'on connaît. L'entame des discussions et des négociations étaient beaucoup plus faciles. C'était un projet de Lewis (ndlr Hamilton) ancré dans sa mémoire depuis tout petit. Il a décidé de venir un jour chez Ferrari. Pour une fois, les planètes se sont alignées entre nos disponibilités et son contrat ». a confié Frédéric Vasseur, Team Principal et directeur général de Ferrari, à Canal+.

Mbappé sur le Real Madrid : «Je suis tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves»

Ces derniers mois, Lewis Hamilton n'a pas été l'unique sportif mondialement reconnu à changer ses habitudes vieilles de plusieurs années pour s'en aller vivre son rêve. Le 3 juin dernier, Kylian Mbappé annonçait sur les réseaux sociaux le début de son rêve de gosse : défendre les couleurs merengue du Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec ses 256 réalisations en sept saisons, signait un contrat de cinq années à la Casa Blanca. L'occasion pour le capitaine de l'équipe de France de partager un bonheur indescriptible.

« Un rêve devenu réalité. Je suis tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves : le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid ! ».

«Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie»

Plus récemment, à l'occasion d'une interview avec beIN SPORTS pour beUNITED, Kylian Mbappé revenait sur ses belles années PSG en assurant qu'il y serait resté à vie si son rêve de jouer au Real Madrid n'avait pas pris le dessus sur le reste. « J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça ».

Lewis Hamilton et Kylian Mbappé ont donc été animés par ce rêve remontant à l'enfance pendant toute leur carrière. En cette année 2024, ledit rêve est devenu réalité et a été annoncé chez Ferrari pour le septuple champion de Formule 1 et au Real Madrid pour le champion du monde.