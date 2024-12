F1 : La sortie de Mercedes qui ne va pas plaire à Verstappen

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme c’est le cas depuis 2021, Max Verstappen a dominé ses concurrents cette année, remportant ainsi une quatrième couronne mondiale, mais avec davantage de difficulté. Le Néerlandais a notamment enchaîné une série de dix Grands Prix sans victoire. Aux yeux de George Russell, un autre pilote aurait dû en profiter pour détrôner le pilote Red Bull.

Cette saison, Max Verstappen a remporté un quatrième titre consécutif, égalant Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013). Mais contrairement à l’année dernière, le pilote Red Bull n’a pas écrasé la concurrence, enchaînant même une série de dix courses sans succès. Aux yeux de George Russell, le Néerlandais ne mérite pas totalement pas ce nouveau sacre.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

« On peut dire que Max n’aurait pas dû remporter le championnat cette année »

« Je suis en F1 depuis six ans maintenant, l’année prochaine est ma septième et ma quatrième année avec l’équipe. Je me sens absolument prêt à passer au niveau supérieur et je me sens prêt à me battre pour un championnat. Je me sens prêt à me battre contre Max et si nous en avons l’occasion, je ne vais pas la gâcher. D’ailleurs, on peut dire que Max n’aurait pas dû remporter le championnat cette année, mais les autres ont fait quelques erreurs de plus et n’ont pas capitalisé quand ils en ont eu l’occasion. Ferrari et McLaren avaient une meilleure F1 que lui », estime le pilote Mercedes, rapporté par Nextgen-Auto.

« Les opportunités ne se présentent pas tous les jours »

« De notre côté, chez Mercedes, je pense que nous avons gagné tout ce que nous pouvions. Les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Cette année, c’était la chance de Lando. McLaren pourrait être là à nouveau l’année prochaine. Ils ne le seront peut-être pas. Idem, que se passera-t-il chez Ferrari avec Lewis et Charles ? Vont-ils se prendre trop de points l’un à l’autre comme entre Charles et Carlos ? Nous ne le savons tout simplement pas dans ce sport ; personne n’aurait prédit que Red Bull perdrait sa forme de la manière dont ils l’ont fait », poursuit George Russell.