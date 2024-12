Mercato - OM : Voilà la prochaine recrue star du projet McCourt ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans les prochains jours, le nom de Paul Pogba devrait revenir dans les discussions, possiblement à l’OM. Ces dernières semaines, des bruits se sont faits entendre sur une possible arrivée du milieu de terrain à Marseille. Dans ce dossier, le club phocéen peut compter sur le soutien indéfectible de Patrice Evra.

Cet été, l’OM a prouvé qu’il avait de la ressource. Peu de supporters croyaient à un rebond aussi spectaculaire après une décevante huitième place. Finalement, le club marseillais s’est servi de cette non-qualification pour l’Europe comme d’une force. Avec un calendrier plutôt calme, l’OM peut se concentrer sur un objectif et un seul, la Ligue 1. La place obtenue par l’équipe lors du dernier exercice n’a pas non plus altéré la ferveur légendaire de Marseille.

Pogba ouvre la porte à l'OM ?

Les supporters viennent en nombre au Vélodrome observer les parades de Géronimo Rulli, la classe et la maîtrise d’Adrien Rabiot, mais aussi le talent brut de Mason Greenwood. Trois joueurs arrivés cet été et qui ont permis à l’OM de se retrouver au milieu de l’échiquier. L’hiver pourrait permettre à Pablo Longoria d’apporter quelques retouches, mais aussi d’évaluer certaines opportunités. Paul Pogba en est une. Selon RMC Sport, le milieu de terrain, dont le retour est attendu pour mars, ne resterait pas insensible à un retour en France, notamment à Marseille.

L'un de ses proches croise les doigts

Et dans ce dossier, Patrice Evra a déjà lancé son opération séduction. « Que ce soit clair, c’est mon souhait.. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM. Je veux qu’il aille à Marseille parce que j’ai joué là-bas et je sais qu’il a envie de retrouver l’équipe de France, et l’OM est une belle vitrine. Les ingrédients sont là, mais je ne parlerai pas à sa place » a confié l’ancien joueur de Manchester United. Sa décision est attendue de pied ferme.