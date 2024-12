L’OM pousse un gros coup de gueule !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM s'est hissé en seizième de finale de la Coupe de France grâce à sa victoire obtenue dans un stade Geoffroy-Guichard dépourvu de supporters marseillais. 250 d'entre eux avaient fait le déplacement jusqu'à Saint-Etienne, bravant l'interdiction du préfet. Mais face à l’intransigeance des forces de l’ordre, ils ont dû rebrousser chemin. Cette situation a exaspéré Mehdi Benatia et Roberto de Zerbi.

L’OM a remporté son 32ème de finale de Coupe de France face à l’ASSE (0-4). Pourtant, à l’issue de cette rencontre, Mehdi Benatia avait le masque. Le prochain directeur sportif marseillais déplorait l’absence des supporters marseillais. 250 fans avaient pourtant fait le voyage jusqu’à Saint-Étienne avant d’être repoussés loin du stade par les forces de l'ordre; sur ordre de la préfecture.

« J’en ai ras le bol »

« J’en ai ras le bol de cette situation, ce n’est pas normal. Ça devient systématique, mais on ne peut pas l’accepter » a reconnu Mehdi Benatia dans les colonnes de La Provence. Questionné en conférence de presse, Roberto de Zerbi suit la même direction que son dirigeant.

De Zerbi en a remis une couche

« Je trouve ça triste que nos supporters soient encore une fois interdits. Je parle aussi au nom des joueurs. Je suis venu ici pour travailler à l’OM, être fier de nos couleurs et pouvoir jouer devant nos supporters. On aimerait pouvoir compter sur eux comme on le fait au Vélodrome. Il y a trop de matches où ce n’est pas le cas. Jouer sans eux, c’est dommage pour nous. On tenait à le souligner, tant les joueurs que moi-même » a déclaré le coach de l’OM.