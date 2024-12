L’OM a signé un joueur qui fait l’unanimité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé du statut d'indésirable à joueur important de l'OM, Luis Henrique a su s'imposer à son retour de prêt, signant même un nouveau contrat jusqu'en 2028. Sa prestation face à Saint-Étienne, avec un but et deux passes décisives, a valu les louanges de Roberto De Zerbi et de ses coéquipiers, soulignant son évolution remarquable.

Rangé dans la catégorie des indésirables à son retour de prêt l’hiver dernier, Luis Henrique est parvenu à trouver sa place à l’OM, au point de signer un nouveau contrat durant l’été, lui permettant d’être désormais engagé jusqu’en 2028. « Luis Henrique un des joueurs qui s'est amélioré le plus », a reconnu ce dimanche Roberto De Zerbi après le succès phocéen à Saint-Étienne (4-0), au cours duquel le Brésilien s’est de nouveau illustré avec un but et deux passes décisives. Ses joueurs sont sur la même longueur d’onde.

« Aujourd'hui, on sent qu'il est bien »

« Les qualités, je pense qu'il les a toujours eues, a estimé Geoffrey Kondogbia en zone mixte. Ceux qui vivent et partagent son quotidien connaissent les qualités d'un joueur. Après, les exprimer, ce n'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, on sent qu'il est bien. Donc, ce qu'on lui souhaite, c'est que ça dure le plus longtemps possible, d'abord pour lui et pour nous. »

« Il a fait beaucoup de progrès »

« Luis c’est un bon garçon, talentueux, avec un grand cœur. Il travaille bien, c’est important qu’il reste toujours dans le jeu, toujours concentré, a confié de son côté Pierre-Emile Hojbjerg au micro de BFM Marseille. Franchement, c’est un joueur qui depuis que je suis arrivé il y a six mois a fait beaucoup de progrès. Il a encore beaucoup à faire, beaucoup à chercher, mais comme tous les joueurs ».