«Stupide» : De Zerbi alerte le vestiaire de l’OM !

Après la large victoire de l'OM en Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne (4-0), Roberto De Zerbi a salué le sérieux de ses joueurs, tout en pointant des moments d'inattention. L'entraîneur phocéen, exigeant, a averti son équipe sur l'importance de maintenir une concentration maximale pour éviter des erreurs qu'il qualifie de «stupides».

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OM a livré une prestation sérieuse et aboutie sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, sèchement battue (4-0). Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique et Pierre-Emile Højbjerg ont permis au club phocéen d’achever de la meilleure des manières l’année, pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. Néanmoins, l’entraîneur de l’OM n’a pas été entièrement satisfait de la partie de ses joueurs.

« Quand on gère, il peut y avoir des baisses d’attention »

Roberto De Zerbi a été rassuré, ses joueurs n’étaient pas déjà en vacances ce dimanche après-midi. « Cette semaine, j’ai dit qu’après le match contre Saint-Étienne, le 22 décembre, tout le monde devra revenir à La Commanderie. Mais jusqu’à cette date, je ne veux pas voir de valise faite, ni de sac à dos, parce que sinon, je vais les cramer dans le vestiaire », disait-il au début du mois en vue de cette dernière échéance de l’année. L’Italien a donc été entendu. « Il n'y a rien à brûler, ce qui est une bonne chose, a réagi De Zerbi après la victoire contre Saint-Étienne. Après, on aurait pu marquer encore plus de buts, on a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était la gestion du match et, quand on gère, il peut y avoir des baisses d’attention. »

« C’était un peu stupide, mais bon… »

Perfectionniste, De Zerbi avait ainsi un regret malgré le score final : « On a donné deux occasions à Saint-Étienne, ce qui était un peu stupide, mais bon... Si on regarde les 4 ou 5 derniers matchs, ce sont de vrais bons matchs et je crois que je peux être fier de mes joueurs. »