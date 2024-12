L’OM visé, l’ASSE crie au scandale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Largement battue sur sa pelouse par l’Olympique de Marseille pour son entrée en lice en Coupe de France (0-4), l’AS Saint-Étienne n’a pas été aidée par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko peu après la vingtième minute de jeu, une décision que n’a pas compris Mathieu Cafaro, pestant contre l’arbitre de la rencontre.

L’Olympique de Marseille a parfaitement conclu son année 2024 avec une large victoire sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour son entrée en lice en Coupe de France. Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Enrique et Pierre-Emile Højbjerg ont permis à l’OM de s’imposer. Une rencontre notamment marquée par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko au bout de 20 minutes de jeu, pas de quoi aider les Verts. Mathieu Cafaro a d’ailleurs pesté contre l’arbitrage.

« L'arbitre ne nous a pas aidés »

Interrogé par France 3 au coup de sifflet final, Mathieu Cafaro s’est étonné du carton rouge donné à son coéquipier. « Au début, on l'a été (solide défensivement), puis il y a eu ce fait de jeu (l'expulsion, ndlr). L'arbitre ne nous a pas aidés, a confié le joueur de l’ASSE. D’ailleurs, il y en a eu d'autres, en notre faveur, où il ne nous a pas aidés non plus. Cela se répète de la part des arbitres. »

« Il faudra maintenir ce club en Ligue 1 »

« On doit faire beaucoup mieux, être plus solide, pour ne plus s'en prendre quatre, a enchaîné Cafaro. La page Coupe de France est finie. Il faudra maintenir ce club en Ligue 1. Il faudra partir en vacances, se vider les têtes et se remettre au travail pour laisser ce club en Ligue 1. C'est le plus important ».