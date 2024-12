L’OM annonce du lourd pour 2025 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche, l’OM a conclu son année 2024 par une victoire sur la pelouse de l’ASSE (0-4), en 32e de finale de la Coupe de France. Satisfait de la qualification pour le prochain tour et de la prestation de son équipe, Pierre-Emile Hojbjerg a félicité ses coéquipiers, mais a rappelé qu’il fallait continuer sur cette lancée pour que Marseille élève encore plus son niveau.

Depuis la trêve internationale de novembre, seul le LOSC a réussi à tenir en échec l’OM (1-1). Les hommes de Roberto De Zerbi ont remporté toutes les autres rencontres qu’ils ont disputées sur cette période et ont fini l’année 2024 par une belle victoire obtenue sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche après-midi (0-4), en 32e de finale de la Coupe de France.

« Ce qui est important c’est de continuer à élever le niveau »

« Ce qu’on voulait c’était se qualifier pour les 16es de finale. C’était l’objectif, on a fait ça d’une manière positive, on a bien fait. Félicitations à l’équipe, on continue à évoluer et franchement je suis fier de tout le monde », s’est réjoui Pierre-Emile Hojbjerg au micro de BFM Marseille. Le milieu de l’OM veut maintenant continuer sur cette lancée et élever encore plus le niveau à la reprise en 2025. « Tout le monde travaille très bien, mais il faut continuer. On a beaucoup évolué depuis la trêve de novembre ? Oui, mais ça c’est aussi le travail au quotidien qui est sérieux, honnête, dur tous les jours. À la fin, ça paye. On était déçus que nos supporters ne soient pas là, mais eux aussi ont été fantastiques toute l’année. On peut partir en vacances avec un petit sourire et c’est vrai qu’on va revenir très bientôt. On va continuer le boulot, ce qui est important c’est de continuer à élever le niveau et faire les choses bien. C’est simple, mais ce n’est pas facile. »

« Rester concentré et bien travailler, après ça va payer »

Interrogé sur les points sur lesquels l’OM peut encore progresser, Pierre-Emile Hojbjerg a ajouté : « Il faut continuer à bien faire les choses, évoluer comme équipe. Individuellement aussi, prendre plus de responsabilités. Chacun va monter son niveau et en équipe aussi on va monter notre niveau. La chose la plus importante c’est de rester concentré et bien travailler, après ça va payer. »