Mercato : Après Pogba, Rabiot valide le prochain transfert de l'OM !

Axel Cornic

Arrivé cet été à la surprise générale, Adrien Rabiot semble grandement s’impliquer dans le mercato de l’Olympique de Marseille depuis quelques temps. Le milieu français s’est en effet plusieurs fois exprimé au sujet d’une possible signature de Paul Pogba, mais serait également concerné par un autre dossier chaud de janvier.

On s‘attendait à une période compliquée après la saison catastrophique de l’été dernier, mais l’engouement est au plus haut à l’OM depuis la signature de Roberto De Zerbi. Ça s’est surtout vu sur le mercato, puisque des joueurs qu’on pensait inatteignables pour le club phocéen, semblent avoir décidé de venir pour évoluer sous les ordres de l’Italien.

L'OM pourrait dire adieu à Ismaël Koné avant même la fin de la saison. Que va-t-il advenir de lui ? 🤔

➡️ https://t.co/JfDxSpVaEI pic.twitter.com/9GMC79Onkq — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 22, 2024

« J'aimerais bien jouer avec Paul »

Cela semble notamment être le cas d’Adrien Rabiot, qui était annoncé dans des clubs comme Manchester United ou Arsenal. Ça pourrait continuer avec un autre international français, puisque Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté de l’OM. Et récemment, le premier a lancé un message assez clair à son ancien coéquipier de la Juventus ! « J'aimerais bien jouer avec Paul » a déclaré le joueur formé au PSG. « On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ».

Rabiot valide la piste Danilo

Mais le dossier Pogba ne semble pas être le seul à avoir concerné Adrien Rabiot ces dernières semaines. D’après les informations exclusives de TMW, l’international français aurait été également interrogé sur Danilo, son ancien capitaine à la Juventus. Depuis le départ de Massimiliano Allegri et l’arrivée de Thiago Motta il ne joue que très peu et Rabiot aurait vraisemblablement pressé ses dirigeants de faire une tentative en janvier pour l’attirer à l’OM. A noter que la fin de son contrat en juin prochain pourrait grandement faciliter les négociations, même si à Turin on ne semble pas vouloir se priver d’un défenseur après les blessures de Bremer et de Juan Cabal.